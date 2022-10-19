أمير قطر يعلن دعم بلاده لحكومة السوداني "المرتقبة"

شفق نيوز/ أكد رئيس الوزراء العراقي المكلف محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، عزم حكومته الجديدة على تجاوز "التحديات" وبناء علاقات متوازنة مع المحيطين الإقليمي والدولي، فيما أعلن أمير قطر عن دعم بلاده لحكومة السوداني المقبلة.

وقال المكتب الإعلامي للسوداني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن" رئيس مجلس الوزراء المكلّف محمد شياع السوداني تلقى، اليوم الأربعاء، اتصالاً هاتفياً من أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، هنّأ فيه بمناسبة تكليفه بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة".

وتضمن الاتصال "استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيز أطر التعاون المتبادل في جميع المجالات".

وأشاد السوداني "بمستوى تطور العلاقات بين البلدين"، مؤكداً "عزم الحكومة الجديدة تجاوز التحديات الراهنة وبناء علاقات متوازنة مع المحيطين الإقليمي والدولي".

من جهته أكد أمير قطر "دعم بلاده لمساعي الحكومة العراقية الجديدة"، معرباً عن "حرصه على مواصلة تطوير العلاقات مع العراق بما يخدم الشعبين الشقيقين ويعزز الاستقرار في المنطقة".