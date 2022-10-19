سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

أمير قطر يعلن دعم بلاده لحكومة السوداني "المرتقبة"

Category: سیاسة

Date: 2022-10-19T15:56:16+0000
أمير قطر يعلن دعم بلاده لحكومة السوداني "المرتقبة"

شفق نيوز/ أكد رئيس الوزراء العراقي المكلف محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، عزم حكومته الجديدة على تجاوز "التحديات" وبناء علاقات متوازنة مع المحيطين الإقليمي والدولي، فيما أعلن أمير قطر عن دعم بلاده لحكومة السوداني المقبلة.

وقال المكتب الإعلامي للسوداني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن" رئيس مجلس الوزراء المكلّف محمد شياع السوداني تلقى، اليوم الأربعاء، اتصالاً هاتفياً من أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، هنّأ فيه بمناسبة تكليفه بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة".

وتضمن الاتصال "استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيز أطر التعاون المتبادل في جميع المجالات".

وأشاد السوداني "بمستوى تطور العلاقات بين البلدين"، مؤكداً "عزم الحكومة الجديدة تجاوز التحديات الراهنة وبناء علاقات متوازنة مع المحيطين الإقليمي والدولي".

من جهته أكد أمير قطر "دعم بلاده لمساعي الحكومة العراقية الجديدة"، معرباً عن "حرصه على مواصلة تطوير العلاقات مع العراق بما يخدم الشعبين الشقيقين ويعزز الاستقرار في المنطقة".

related

أمير قطر: العراق مؤهل للقيام بدور فاعل في إرساء الأمن والاستقرار بالمنطقة

Date: 2021-08-28 11:08:35
أمير قطر: العراق مؤهل للقيام بدور فاعل في إرساء الأمن والاستقرار بالمنطقة

الكاظمي يجري مباحثات هاتفية مع أمير قطر

Date: 2022-02-15 21:52:23
الكاظمي يجري مباحثات هاتفية مع أمير قطر

الكاظمي يعلن مزيداً من المساعدات للبنان ويؤشر خطورة الصراع في المنطقة

Date: 2020-08-09 17:03:07
الكاظمي يعلن مزيداً من المساعدات للبنان ويؤشر خطورة الصراع في المنطقة

رئاسة البرلمان وقادة الكتل يشددون باجتماعهم على ضرورة محاسبة حكومة الكاظمي

Date: 2021-07-13 11:58:50
رئاسة البرلمان وقادة الكتل يشددون باجتماعهم على ضرورة محاسبة حكومة الكاظمي

"مستقلون" يتحركون لمقاضاة نواب مقاطعين ويطالبون بدور باختيار "الرئيس"

Date: 2022-05-09 13:18:26
"مستقلون" يتحركون لمقاضاة نواب مقاطعين ويطالبون بدور باختيار "الرئيس"

مجلس الوزراء العراقي يتخذ 5 قرارات جديدة

Date: 2021-10-05 17:04:48
مجلس الوزراء العراقي يتخذ 5 قرارات جديدة

البرلمان العراقي يطرح خيارين بشأن حصة كوردستان من الموازنة

Date: 2021-01-26 17:14:52
البرلمان العراقي يطرح خيارين بشأن حصة كوردستان من الموازنة

الصدر يطالب تجنيب العراقيين اضرار الفائدة المتحققة من ارتفاع أسعار صرف الدولار

Date: 2022-02-16 10:17:11
الصدر يطالب تجنيب العراقيين اضرار الفائدة المتحققة من ارتفاع أسعار صرف الدولار