أمير قطر يعلن دعمه الكامل لقمة بغداد

شفق نيوز/ سلّم مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، اليوم الأحد، أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني، دعوة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، لحضور قمة بغداد.

وبحث الأعرجي خلال لقائه أمير قطر آخر المستجدات السياسية والأمنية على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وذكر بيان صادر عن مستشارية الأمن القومي أن "الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أكد خلال اللقاء، دعمه الكامل لقمة بغداد، وتطلعه لنجاحها وتحقيق أهدافها المرسومة.

والتقى الأعرجي، في الدوحة أيضا، وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وبحثا سبل تعزيز العلاقات العراقية القطرية على المستويات كافة، بما يخدم مصلحة البلدين والشعبين.

كما اجتمع الأعرجي مع مستشار الأمن الوطني القطري، محمد المسند، وبحثا التعاون الأمني والمعلوماتي، ومكافحة الإرهاب، وتعزيز الأمن الإقليمي والدولي.

وأجرى الأعرجي، على هامش زيارته الى الدوحة، زيارة الى السفارة العراقية والتقى بكادرها، واطلع على تفاصيل عمل السفارة وما تقدمه من خدمات للعراقيين في قطر، وفقا للبيان.

ووصل الأعرجي، أمس السبت، إلى الدوحة في زيارة رسمية لتسليم دعوة حضور قمة بغداد إلى أمير قطر.

ومن المقرر أن تستضيف العاصمة العراقية بغداد مؤتمراً اقليمياً يشارك فيه زعماء تركيا وايران ومصر والاردن والكويت والسعودية فضلا عن الرئيس الفرنسي.