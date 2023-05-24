أمير قطر يزور بغداد الشهر المقبل

شفق نيوز/ من المقرر أن يُجري أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني زيارة رسمية إلى العراق في شهر حزيران المقبل، وفقا لما كشفه مصدر مطلع بالحكومة العراقية اليوم الأربعاء.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن أمير قطر، سيجري زيارة "مهمة" الى العاصمة العراقية بغداد، الشهر المقبل.

وأضاف المصدر أن آل ثاني سيلتقي خلالها الرئاسات العراقية الثلاث، إضافة الى عدد من القيادات السياسية العراقية، مشيرا إلى أنه سيبحث في بغداد ملف القطاع التجاري والاستثماري والتعاون الأمني وملفات أخرى.