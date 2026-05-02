أمير قطر يدعو الزيدي لزيارة الدوحة

تلقى رئيس الوزراء المكلف علي فالح الزيدي، يوم السبت، دعوة رسمية لزيارة دولة قطر من أمير البلاد تميم بن حمد آل ثاني، بعد تشكيل الحكومة الجديدة.

وجاءت الدعوة خلال اتصال هاتفي هنأ فيه أمير قطر الزيدي بمناسبة تكليفه رسمياً بتشكيل الحكومة، وفق بيان صدر عن مكتب رئيس الوزراء المكلف ورد لوكالة شفق نيوز.

وشهد الاتصال بحث سبل تطوير العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون المشترك بما يحقق مصالح البلدين.

وأكد الزيدي حرصه على تنمية العلاقات بين بغداد والدوحة.