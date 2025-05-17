أمير قطر: نأمل أن تنعكس مخرجات قمة بغداد على تعزيز التضامن العربي

شفق نيوز/ عبر أمير قطر تميم بن حمد، يوم السبت، عن أمله بأن تنعكس مخرجات قمة بغداد، على تعزيز التضامن العربي.

وقال بن حمد، في تغريدة على منصة "X"، إن "اجتمعنا اليوم في بغداد، في القمة العربية الـ34، والتي انعقدت في ظروف إقليمية ودولية تستوجب تعاونا عربيا ودوليا لحل أزماتها".

وأضاف "نأمل أن تنعكس مخرجات وقرارات القمة في تعزيز تضامننا العربي وترسيخ التكامل بين بلداننا في كافة مجالات التعاون القائم"، مبينا "شاكرين لجمهورية العراق الشقيقة جهودها في توطيد أواصر الأخوة ودورها الفاعل في تدعيم العمل العربي المشترك".

وغادر أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، قبل قليل، العاصمة بغداد، دون إلقاء كلمته في القمة العربية الرابعة والثلاثين واكتفى بلقاء رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني.

ووفقاً لوكالة القطرية للأنباء، فإن تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد، غادر اليوم العاصمة العراقية بغداد، بعد ترؤسه وفد قطر المشارك في الدورة العادية الرابعة والثلاثين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، ولم تشر الوكالة لأسباب المغادرة.

وعقد السوداني، لقاءً ثنائياً مع أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، بالتزامن مع انطلاق القمة العربية في بغداد، بحسب بيان رسمي صادر عن مكتب رئيس مجلس الوزراء.

وانطلقت، اليوم السبت، في العاصمة العراقية بغداد أعمال الدورة الرابعة والثلاثين للقمة العربية، بحضور ستة زعماء دول ومسؤولين من الدول العربية، إلى جانب عدد من رؤساء الوزراء ونوابهم ووزراء الخارجية الذين يمثلون دولهم في القمة.

وسلم رئيس وفد مملكة البحرين رئاسة الدورة الرابعة والثلاثين للقمة العربية إلى الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد الذي أعلن بدوره افتتاح أعمال القمة العربية الرابعة والثلاثين برئاسة العراق.