غداً.. أمير قطر يصل بغداد في زيارة "هامة"

شفق نيوز/ أعلنت الحكومة العراقية، أن أمير قطر يصل بغداد يوم غد الخميس في زيارة وصفتها بأنها "هامة".

وقال المتحدث باسم الحكومة باسم العوادي في تصريح أوردته الوكالة العراقية الرسمية للأنباء، أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، سيصل بغداد يوم غد الخميس.

وأضاف العوادي، أن زيارة أمير قطر ذات أبعاد سياسية واقتصادية هامة، دون مزيد من التفاصيل.

وفي شهر آيار الما ضي، كشفه مصدر مطلع بالحكومة العراقية، لوكالة شفق نيوز، أن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني سيقوم بزيارة رسمية إلى العراق في شهر حزيران.

وأضاف المصدر أن آل ثاني سيلتقي خلالها الرئاسات العراقية الثلاث، إضافة الى عدد من القيادات السياسية العراقية، مشيرا إلى أنه سيبحث في بغداد ملف القطاع التجاري والاستثماري والتعاون الأمني وملفات أخرى.