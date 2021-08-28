أمير قطر: العراق مؤهل للقيام بدور فاعل في إرساء الأمن والاستقرار بالمنطقة

شفق نيوز/ أكد أمير قطر تميم بن حمد، يوم السبت، أن العراق مؤهل للقيام بدور فاعل في إرساء الأمن والاستقرار بالمنطقة، داعياً المجتمع الدولي لتقديم الدعم له.

وقال بن حمد في كلمته التي القاها خلال مؤتمر بغداد للشراكة والتعاون، وتابعته وكالة شفق نيوز، إن المنطقة تمر بتحديات وأزمات تشكل تهديدا للأمن والسلم الدوليين، مؤكداً أن العراق مؤهل للقيام بدور فاعل لبناء السلم في المنطقة ومن هذا المنطلق نعلن دعمنا له.

وأشار إلى أن أمن واستقرار العراق من أمن واستقرار بقية دول المنطقة، لافتاً إلى أن ما تعرض له العراق حال دون استثمار مقدراته.

ودعا بن تميم المجتمع الدولي لتقديم الدعم للعراق لتحقيق الأمن والاستقرار، مؤكداً أن قطر لن تخلو جهداً في دعم ومساندة العراق لتحقيق النهضة الشاملة.

وثمن أمير دولة قطر الجهود المبذولة في ارساء الاستقرار في العراق، مؤكدا في ذات الوقت على وحدة العراق.