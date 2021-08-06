أمير سعودي يهاجم "المليشيات" في العراق: بعد إعدام صدام أصبح السلاح منفلتاً

شفق نيوز/ أعتبر الأمير سطام بن خالد آل سعود، "المليشيات" الشيعية التابعة لإيران والسلاح المنفلت إضافة إلى تفشي الفساد المالي والإداري والمحاصصة خطرا يهدد العراق.

وقال آل سعود في مقابلة مع صحيفة "عكاظ" في عددها الصادر اليوم الجمعة، إن ما يهدد العراق هو السلاح المنتشر بيد المليشيات التي تأتمر بأمر إيران وليس الدولة العراقية (ولاء هذه المليشيات لإيران)، والفساد المتغلغل في جميع الأصعدة، والمحاصصة الحزبية والطائفية على حساب الكفاءات".

وأضاف أنه "رغم موقفي ضد صدام حسين بعد احتلال الكويت وما تبعه من أمور كبيرة لتصرفه الخطأ الذي أثر بشكل كبير على الدول العربية عموماً والخليجية خصوصاً لكن حتى أكون واقعياً فبعد إعدامه دخل العراق مرحلة جديدة، فقبل إعدامه كان هناك دولة والسلاح بيد الدولة وتحكم العراق بمختلف الأطياف والمذاهب والديانات".

الأمير السعودي استدرك قائلاً: بعد إعدامه (أي صدام) أصبح السلاح منتشراً بيد المليشيات والجماعات الإرهابية، يفرضون أجنداتهم، وأصبحت الولاءات للبعض ليست للعراق، بل لإيران.