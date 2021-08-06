سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

أمير سعودي يهاجم "المليشيات" في العراق: بعد إعدام صدام أصبح السلاح منفلتاً

Category: سیاسة

Date: 2021-08-06T08:21:14+0000
أمير سعودي يهاجم "المليشيات" في العراق: بعد إعدام صدام أصبح السلاح منفلتاً

شفق نيوز/ أعتبر الأمير سطام بن خالد آل سعود، "المليشيات" الشيعية التابعة لإيران والسلاح المنفلت إضافة إلى تفشي الفساد المالي والإداري والمحاصصة خطرا يهدد العراق.

وقال آل سعود في مقابلة مع صحيفة "عكاظ" في عددها الصادر اليوم الجمعة، إن ما يهدد العراق هو السلاح المنتشر بيد المليشيات التي تأتمر بأمر إيران وليس الدولة العراقية (ولاء هذه المليشيات لإيران)، والفساد المتغلغل في جميع الأصعدة، والمحاصصة الحزبية والطائفية على حساب الكفاءات".

وأضاف أنه "رغم موقفي ضد صدام حسين بعد احتلال الكويت وما تبعه من أمور كبيرة لتصرفه الخطأ الذي أثر بشكل كبير على الدول العربية عموماً والخليجية خصوصاً لكن حتى أكون واقعياً فبعد إعدامه دخل العراق مرحلة جديدة، فقبل إعدامه كان هناك دولة والسلاح بيد الدولة وتحكم العراق بمختلف الأطياف والمذاهب والديانات".

الأمير السعودي استدرك قائلاً: بعد إعدامه (أي صدام) أصبح السلاح منتشراً بيد المليشيات والجماعات الإرهابية، يفرضون أجنداتهم، وأصبحت الولاءات للبعض ليست للعراق، بل لإيران.

related

الخامنئي يبعث برسالة للعراقيين ويعلن عفوا مشروطا لسجنائهم في إيران

Date: 2021-02-10 04:34:06
الخامنئي يبعث برسالة للعراقيين ويعلن عفوا مشروطا لسجنائهم في إيران

مصادر تفصح عن نتائج اجتماعات عقدتها القوى السياسية العراقية خلال اسبوعين

Date: 2019-11-09 20:28:04
مصادر تفصح عن نتائج اجتماعات عقدتها القوى السياسية العراقية خلال اسبوعين

البرلمان يستأنف جلساته الأسبوع المقبل بالتصويت على أعضاء محكمة التمييز الاتحادية

Date: 2021-06-17 10:07:56
البرلمان يستأنف جلساته الأسبوع المقبل بالتصويت على أعضاء محكمة التمييز الاتحادية

الحكومة العراقية تبدأ اولى الخطوات في تخفيض رواتب الرئاسات

Date: 2020-06-05 14:55:15
الحكومة العراقية تبدأ اولى الخطوات في تخفيض رواتب الرئاسات

واشنطن تكشف موعد استئناف الحوار الاستراتيجي مع العراق

Date: 2021-03-23 20:27:10
واشنطن تكشف موعد استئناف الحوار الاستراتيجي مع العراق

وفاة عضو بالمحكمة الاتحادية العليا في العراق

Date: 2020-10-11 16:36:46
وفاة عضو بالمحكمة الاتحادية العليا في العراق

رئيس الجمهورية: العراق يدرك أهمية الحوارات المشتركة لتثبيت الاستقرار في المنطقة

Date: 2021-04-10 10:36:10
رئيس الجمهورية: العراق يدرك أهمية الحوارات المشتركة لتثبيت الاستقرار في المنطقة

ما حقيقة ترشيح "الصدر" لرئاسة الحكومة؟.. الزاملي يجيب: الاسماء وصلت للرئيس

Date: 2020-01-26 13:19:01
ما حقيقة ترشيح "الصدر" لرئاسة الحكومة؟.. الزاملي يجيب: الاسماء وصلت للرئيس