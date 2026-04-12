آميدي يتسلّم رئاسة العراق رسمياً ويؤكد على "التداول السلمي" (صور وفيديو)

شفق نيوز- بغداد

تسلّم رئيس الجمهورية الجديد نزار آميدي، اليوم الأحد، مهام منصبه رسمياً رئيساً لجمهورية العراق، خلال مراسم رئاسية أُقيمت في قصر بغداد.

واستُهلت المراسم بعزف السلام الجمهوري، تلاها استعراض حرس الشرف، قبل أن يستقبل الرئيس الجديد نظيره السابق عبد اللطيف جمال رشيد، حيث جرت مراسم التسليم والتسلّم.

وأشاد اميدي بـ"الجهود التي بذلها الرئيس السابق خلال فترة توليه المنصب"، مثمناً دوره في خدمة العراق، ومؤكداً أن "التداول السلمي للسلطة يمثل ركيزة أساسية في ترسيخ دعائم الديمقراطية وتعزيز استقرار الدولة".

من جانبه، أعرب عبد اللطيف جمال رشيد عن تمنياته "بالتوفيق والنجاح للرئيس الجديد في أداء مهامه الوطنية"، بما يخدم مصالح العراق ويلبي تطلعات شعبه.

وكان مجلس النواب العراقي قد انتخب، يوم أمس السبت، مرشح حزب الاتحاد الوطني الكوردستاني نزار آميدي رئيساً جديداً للجمهورية.