موقف من إدارة كركوك و"بابليون" إزاء المقاطعين

شفق نيوز/ دعت كتلة بابليون النيابية ومحافظ كركوك ورئيس مجلسها، يوم الأربعاء، الأعضاء المقاطعين في مجلس المحافظة إلى العودة والمشاركة في إدارة الحكومة المحلية.

وقال محافظ كركوك ريبوار طه، في مؤتمر صحفي عقد في مبنى المحافظة، وحضره مراسل وكالة شفق نيوز، إن "كتلة بابليون زارتنا اليوم متمثلة بنوابها ووزيرة الهجرة، حيث تم تقديم التهاني ومناقشة عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، منها ملف النازحين وسبل دعم عودة من تبقى منهم داخلياً في كركوك".

ودعا طه أعضاء مجلس محافظة كركوك المقاطعين من الجبهة التركمانية إلى "العودة والعمل كفريق واحد مع بقية أعضاء مجلس المحافظة، لأننا نعمل كفريق موحد لتقديم أفضل الخدمات لأهالي كركوك".

وفي السياق، قال النائب عن كتلة بابليون أسوان الكلداني إن "الزيارة جاءت لتقديم التهاني لإدارة المحافظة والتعبير عن الدعم الكامل لهم، ودعوة المقاطعين من أعضاء المجلس للعودة والانضمام للعمل كفريق واحد يساهم في تقديم المشاريع وكل ما هو جيد للمحافظة".

من جانبها، قالت وزيرة الهجرة، إيفان فائق جابرو، (التي تنتمي الى كتلة بابليون) إن "محافظة كركوك استقبلت نحو 37 ألف نازح في السنوات السابقة، ونعمل حالياً مع إدارة المحافظة على إعداد برنامج للعودة الطوعية لمن تبقى منهم في كركوك".

وأكدت جابرو أن "هناك برنامجاً وتنسيقاً عالياً بين الوزارة ومحافظة كركوك لمعالجة ملف النازحين وضمان عودتهم الطوعية إلى مناطقهم".

بدوره، أشار رئيس مجلس محافظة كركوك، محمد إبراهيم الحافظ، إلى أن "مجلس المحافظة يعمل مع الإدارة كفريق واحد، ونسعى بالتعاون مع وزارة الهجرة والمهجرين لإعداد خطة لتنفيذ عدد من المشاريع في القرى التي تعرضت للتدمير بسبب الإرهاب".

ودعا الحافظ أعضاء الجبهة التركمانية والمقاطعين إلى "العودة للعمل المشترك لما فيه خير مكونات كركوك".

ويقول مسؤول فرع الجبهة التركمانية العراقية في كركوك قحطان الونداوي، أنهم لن يشاركوا في اجتماعات أو حوارات مع الحكومة المحلية ومجلس محافظة كركوك قبل صدور قرار المحكمة الاتحادية بشأن تشكيل الحكومة.