سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

موقف من السيستاني حول انتخابات تشرين: لا تكرروا التجارب الماضية

Category: سیاسة

Date: 2021-09-29T14:10:52+0000
موقف من السيستاني حول انتخابات تشرين: لا تكرروا التجارب الماضية

شفق نيوز/ أعلن مكتب المرجع الديني الأعلى علي السيستاني، يوم الثلاثاء، موقفه من الانتخابات العراقية المزمع إقامتها في العاشر من شهر تشرين الاول المقبل.

جاء ذلك في بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، رداً على سؤال لعدد من المواطنين عن موقف المرجعية الدينية العليا بشأن المشاركة في هذه الانتخابات، وما تراه من المصلحة في ذلك.

وقال المكتب، إن "المرجعية الدينية العليا تشجّع الجميع على المشاركة الواعية والمسؤولة في الانتخابات القادمة، فإنها وإن كانت لا تخلو من بعض النواقص، ولكنها تبقى هي الطريق الأسلم للعبور بالبلد الى مستقبل يرجى أن يكون أفضل مما مضى، وبها يتفادى خطر الوقوع في مهاوي الفوضى والانسداد السياسي".

وأضاف، "على الناخبين الكرام أن يأخذوا العِبَر والدروس من التجارب الماضية ويعوا قيمة أصواتهم ودورها المهم في رسم مستقبل البلد، فيستغلوا هذه الفرصة المهمة لإحداث تغيير حقيقي في ادارة الدولة وإبعاد الأيادي الفاسدة وغير الكفوءة عن مفاصلها الرئيسة، وهو أمر ممكن إن تكاتف الواعون وشاركوا في التصويت بصورة فاعلة وأحسنوا الاختيار، وبخلاف ذلك فسوف تتكرر اخفاقات المجالس النيابية السابقة والحكومات المنبثقة عنها، ولات حين مندم".

وتابع البيان، أن "المرجعية الدينية العليا تؤكد اليوم ما صرّحت بمثله قبيل الانتخابات الماضية من أنها لا تساند أيّ مرشح أو قائمة انتخابية على الاطلاق، وأن الأمر كله متروك لقناعة الناخبين وما تستقر عليه آراؤهم، ولكنها تؤكد عليهم بأن يدقّقوا في سِيَر المرشحين في دوائرهم الانتخابية ولا ينتخبوا منهم الا الصالح النزيه، الحريص على سيادة العراق وأمنه وازدهاره، المؤتمن على قيمه الأصيلة ومصالحه العليا".

وحذر مكتب السيستاني، من "تمكين أشخاص غير أكفاء أو متورطين بالفساد أو أطراف لا تؤمن بثوابت الشعب العراقي الكريم أو تعمل خارج إطار الدستور من شغل مقاعد مجلس النواب، لما في ذلك من مخاطر كبيرة على مستقبل البلد".

وأكدت المرجعية على القائمين بأمر الانتخابات أن "يعملوا على اجرائها في أجواء مطمئنة بعيدة عن التأثيرات الجانبية للمال او السلاح غير القانوني أو التدخلات الخارجية، وأن يراعوا نزاهتها ويحافظوا على أصوات الناخبين فإنها أمانة في أعناقهم".

related

السيستاني يدعو لسلمية التظاهرات ويحذر من "الانزلاق الى العنف والفوضى"

Date: 2019-10-25 12:24:14
السيستاني يدعو لسلمية التظاهرات ويحذر من "الانزلاق الى العنف والفوضى"

مفوضية الانتخابات: يوم الاقتراع سيشهد تحولاً جديداً بالعراق

Date: 2021-09-23 08:36:02
مفوضية الانتخابات: يوم الاقتراع سيشهد تحولاً جديداً بالعراق

المالكي يعلن موقفه من المشاركة الانتخابية ويخاطب المقاطعين: لا تفرضوا رأيكم على الأغلبية

Date: 2021-07-28 21:24:45
المالكي يعلن موقفه من المشاركة الانتخابية ويخاطب المقاطعين: لا تفرضوا رأيكم على الأغلبية

اجتمعوا بمنزل "سياسي".. الإطاحة بمجموعة تروم التلاعب بنتائج الانتخابات

Date: 2021-08-26 06:14:42
اجتمعوا بمنزل "سياسي".. الإطاحة بمجموعة تروم التلاعب بنتائج الانتخابات

الرئيس العراقي يوقع مرسوماً بشأن الانتخابات المبكرة ويؤكد على الرقابة الدولية

Date: 2021-04-12 13:58:19
الرئيس العراقي يوقع مرسوماً بشأن الانتخابات المبكرة ويؤكد على الرقابة الدولية

في خطوة تصعيدية.. اللجنة المركزية للتظاهرات تحشد للتظاهر أمام منزل السيستاني

Date: 2021-02-27 10:26:06
في خطوة تصعيدية.. اللجنة المركزية للتظاهرات تحشد للتظاهر أمام منزل السيستاني

السيستاني: تقرير لجنة التحقيق بالتظاهرات لم يكشف الحقائق ولم يحقق الهدف منه

Date: 2019-10-25 12:27:02
السيستاني: تقرير لجنة التحقيق بالتظاهرات لم يكشف الحقائق ولم يحقق الهدف منه

مرجع إيراني بارز يهاجم خامنئي وينتقد "صمت" السيستاني بإعدام "زم"

Date: 2020-12-16 15:07:04
مرجع إيراني بارز يهاجم خامنئي وينتقد "صمت" السيستاني بإعدام "زم"