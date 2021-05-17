"موقف مرتقب" للبرلمان العراقي تجاه الاحداث في غزة

شفق نيوز/ أعلنت لجنة العلاقات الخارجية النيابية، يوم الاثنين، عن موقف مرتقب لمجلس النواب العراقي تجاه "العدوان الاسرائيلي" على قطاع غزة.

وقال عضو اللجنة عامر الفايز لوكالة شفق نيوز، إن "مجلس النواب سيناقش في جلسته المقبلة الاعتداء الاسرائيلي على فلسطين وقطاع غزة"، مبيناً أن "المجلس سيتخذ موقفاً داعماً للفلسطينيين في محنتهم على ضوء هذه المناقشة".

وأضاف الفايز، أن "الحكومة والبرلمان والشعب العراقي يقفون وقفة واحدة مع الشعب الفلسطيني لمقاومة العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة".

وأشاد السفير الفلسطيني لدى بغداد احمد عقل، في وقت سابق، بالموقف العراقي الرسمي والسياسي والشعبي إزاء الاحداث التي تشهدها فلسطين، وكشف عن نية الحكومة العراقية تقديم "دعم مالي".