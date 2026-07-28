موقف محرج للزيدي بعد رفض وزير النقل التوقيع على اتفاقية مع تركيا (فيديو)

شفق نيوز- أنقرة

شهدت مراسم توقيع الاتفاقيات الخاصة بمشروع طريق التنمية بين العراق وتركيا، موقفاً محرجاً تعرض له رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، مساء اليوم الثلاثاء، بعد رفض وزير النقل العراقي، وهب الحسني، التوقيع على اتفاقية مشروع طريق التنمية.

وأظهر مقطع فيديو من مراسم التوقيع، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، الزيدي وهو يخاطب وزير النقل من على المنصة بنبرة بدت غاضبة قليلاً، قائلاً: "ليش ما وقعت على الاتفاقية؟"، وذلك بحضور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خلال المؤتمر الصحفي المشترك عقب المباحثات بين الجانبين.

هذا واتفق الزيدي، وأردوغان، مساء اليوم، على البدء بتنفيذ مشروع "طريق التنمية الإستراتيجي"، ومواصلة اجتماعات اللجنة الدائمة المشتركة بين البلدين المعنية بملف المياه بشكل منتظم.

وفي وقت سابق من اليوم، كشف المحلل السياسي التركي جكوك أوغلو، لوكالة شفق نيوز، أن مشروع طريق التنمية تصدّر مباحثات رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي خلال زيارته إلى أنقرة، مؤكدة أن الأخيرة أبدت رغبتها في أن تفضي الزيارة إلى نتائج عملية في ملفات المياه والأمن والطاقة.

وتتضمن الزيارة وفق مصدر حكومي، مباحثات واتفاقيات تعاون في المجالات الأمنية والاقتصادية والاستثمارية، فضلاً عن ملفات النفط والطاقة وزيادة التبادل التجاري، إلى جانب مناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية.

وكان الزيدي قد زار الولايات المتحدة في 14 تموز/ يوليو الجاري، قبل أن يجري زيارة رسمية إلى إيران في 24 من الشهر نفسه، في إطار تحركات دبلوماسية إقليمية ودولية يشهدها العراق خلال الفترة الأخيرة.