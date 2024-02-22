موقف عراقي في المحكمة الدولية يعتبر حرب غزة "إبادة جماعية"

شفق نيوز/ طالب العراق، يوم الخميس، محكمة العدل الدولية، باتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على الحياة الكريمة والآمنة للفلسطينيين، لافتاً إلى أن انتهاكات إسرائيل في قطاع غزة، ترقى إلى الإبادة الجماعية.

وقال ممثل العراق لدى محكمة العدل الدولية، حيدر شياع البراك، خلال جلسة استماع للمحكمة عقدت في لاهاي، إن "الانتهاكات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين ترقى إلى الإبادة الجماعية".

وأضاف البراك، وهو رئيس الإدارة القانونية لوزارة الخارجية: "نحن قلقون للغاية بشأن المعاناة الإنسانية في جميع أنحاء فلسطين، وخاصة في غزة، نتيجة لأعمال الاحتلال الإسرائيلي الهمجية ضد المدنيين".

ودعا الدبلوماسي العراقي، المحكمة الدولية، إلى "اتخاذ جميع التدابير للحفاظ على الحياة الكريمة والآمنة للفلسطينيين، الذين يتمتعون بجميع حقوق الإنسان".

وبدأت جلسات الاستماع العامة يوم الاثنين الماضي، في لاهاي، بعد طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة، الحصول على رأي استشاري بشأن العواقب القانونية الناشئة عن سياسات وممارسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية.

وفي نهاية ديسمبر/كانون الأولى 2023، رفعت جمهورية جنوب إفريقيا دعوى قضائية في محكمة العدل الدولية، تتهم إسرائيل بـ"الإبادة الجماعية" في قطاع غزة، وطلبت من المحكمة اتخاذ تدابير عاجلة.

وعلى إثر ذلك، أمرت محكمة العدل الدولية، إسرائيل باتخاذ جميع التدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية في قطاع غزة، لكنها لم تأمر بوقف إطلاق النار، كما طالبت إسرائيل باتخاذ تدابير فورية وفعالة للتمكين من توفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها لقطاع غزة.