موقف عراقي جديد.. الحكيم يهنئ مجتبى خامنئي بتوليه قيادة إيران

شفق نيوز- بغداد

جدد زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم، يوم الاثنين، تقديمه التعازي للشعب الإيراني بمقتل المرشد الإيراني علي خامنئي، مهنئاً في الوقت نفسه نجله مجتبى خامنئي باختياره قائداً للجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وقال الحكيم في بيان، إنه "يجدد العزاء والمواساة للشعب الإيراني بشهادة السيد علي الخامنئي"، مباركاً "اختيار نجله الله مجتبى الخامنئي قائداً للجمهورية الإسلامية الإيرانية".

وأضاف أن اختياره جاء "لمواصلة درب والده الشهيد وأجداده الميامين لإعلاء كلمة الحق ومواصلة مسيرة التضحية والفداء".

وفي وقت سابق، هنأ النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي عدنان فيحان الدليمي، والأمين العام لكتائب حزب الله أبو حسين الحميداوي، إيران باختيار مجتبى خامنئي مرشداً أعلى جديداً، في أول مواقف عراقية بارزة تعلن تأييدها العلني لانتقال القيادة في طهران بعد مقتل علي خامنئي في الضربات الأميركية الإسرائيلية أواخر فبراير / شباط.

ويأتي ذلك بعد إعلان مجلس خبراء القيادة في إيران اختيار مجتبى خامنئي مرشداً أعلى جديداً للجمهورية الإسلامية، بعد أكثر من أسبوع على مقتل والده.