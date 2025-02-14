موقف رسمي عراقي من نزع سلاح الفصائل وزيارة الشرع لبغداد والعلاقة مع ترامب

شفق نيوز/ أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، عدم وجود أي تحفظ أو شروط من بغداد من أجل تقبّل التعامل مع القيادة السورية الجديدة برئاسة أحمد الشرع، فيما أشار إلى وجود نقاش قائم الآن بين القوى العراقية حول ملف نزع سلاح الفصائل في البلاد.

وقال حسن خلال مقابلة مع قناة "فرانس 24"، إنه "وجه دعوة رسمية لوزير الخارجية السوري أسعد الشيباني لزيارة بغداد، وسيكون في العاصمة العراقية قريباً جداً"، مشيراً إلى أن "القمة التي سيحتضنها العراق في أيار/مايو المقبل، ستشهد توجيه الدعوة لجميع قادة الدول العربية بمن فيهم الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع.

وبشأن الأوضاع في غزة، وآخر المستجدات والحديث عن الخطط الأمريكية، أكد وزير الخارجية العراقي، "حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، لافتاً إلى وجود قمة طارئة من المقرر عقدها أواخر الشهر الجاري، للتباحث بشأن مستقبل غزة، والرد على جميع الخطط التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حول تهجير سكانها إلى مصر والأردن.

وعن العلاقة بين الولايات المتحدة والعراق، بعد مجيء ترامب، قال حسين، إن "القرارات الأخيرة التي اتخذتها الإدارة الجديدة تستهدف النظام الإيراني، وليس بغداد، منبهاً إلى وجود مباحثات مرتقبة لـ"الحوار الاستراتيجي بين بغداد وواشنطن" ستعقد في العاصمة الأميركية خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أن "العراق في تواصل مستمر مع الولايات المتحدة، وما يصدر من إدارة ترامب"، مؤكداً أن "التوتر بين واشنطن وطهران، سيؤثر على جميع دول المنطقة وليس العراق فقط".

وحول نزع سلاح الفصائل المسلحة في العراق قال الوزير إن "هناك نقاشا قائما الآن بين القوى العراقية حول ملف نزع سلاح الفصائل، وبمجرد طرح هذا الملف للإعلام، يعد نقطة تطور وتقدم كبير نحو إنهاء ظاهرة السلاح خارج إدارة الدولة".