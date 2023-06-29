موقف رسمي عراقي جديد إزاء حرق المصحف في السويد: على المجتمع الدولي التدخل

شفق نيوز/ أعربت وزارة الخارجية العراقية، يوم الخميس، عن إدانة واستنكار جمهورية العراق الشديدين، لسماح السلطات السويدية لأحد المتطرفين بإحراق نسخة من المصحف الشريف بشكل يمثل إهانة بالغة للمقدسات الدينية.

جاء ذلك في بيان صحفي ورد الى وكالة شفق نيوز، أكدت الوزارة فيه أن هذه الأحداث من شأنها تأجيج مشاعر المسلمين حول العالم وتشكل إستفزازًا خطيرًا لهم.

ودعت وزارة الخارجية، المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته لوقف مثل هذه الأعمال المرفوضة، ونبذ كافة أشكال الكراهية والتطرف ومحاسبة مرتكبيها.

وأمس الأربعاء، أدانت الحكومة العراقية على لسان المتحدث باسمها باسم العوادي، إقدام لاجئ من أصول عراقية على حرق نسخة من المصحف في السويد، معتبرة الحادث "عمل عدواني كريه"، محذرة من السماح "للمتطرفين الجهلة باستفزاز المؤمنين وارتكاب حماقتهم دون رادع".

ومزق شاب مصحفا وأضرم فيه النار عند مسجد ستوكهولم المركزي أمس الأربعاء في أول أيام عيد الأضحى.

وفي وقت سابق أعلنت الشرطة السويدية أنها صرحت بتنظيم تظاهرة يخطط منظمها، وهو شاب عراقي يدعى "سلوان موميكا"، لإحراق نسخة من القرآن الكريم خارج مسجد ستوكهولم الكبير اليوم الأربعاء، تزامنا مع بدء عيد الأضحى.

وقالت الشرطة في قرارها إن "طبيعة المخاطر الأمنية المرتبطة بإحراق المصحف، لا تبرر بموجب القوانين الحالية رفض الطلب".

وجاء "الضوء الأخضر" بعد أسبوعين على رفض محكمة استئناف سويدية قرارا للشرطة برفض منح تصاريح لتظاهرتين في ستوكهولم كان سيُحرق المصحف خلالهما.

وأدلى اللاجئ القادم من العراق بتصريحات للصحافة الفرنسية، قال فيها: "أريد التظاهر أمام المسجد الكبير في ستوكهولم وأريد التعبير عن رأيي حيال القرآن.. سأمزق المصحف وأحرقه".

وفي تصريحات أدلى بها لصحيفة "أفتونبلاديت" في نيسان/أبريل، قال موميكا، الذي فر إلى السويد من العراق، إن "هدفه لم يكن عرقلة مساعي السويد للانضمام إلى (الناتو)"، وإنه فكر في انتظار انضمام الدولة الاسكندنافية إلى الحلف قبل تنظيم التظاهرة.

وأضاف موميكا: "لا أرغب بإيذاء هذا البلد الذي استقبلني وحفظ كرامتي".

وذكرت الشرطة السويدية الأربعاء، أنها طلبت تعزيزات للمحافظة على النظام.

وأثار الخطوة السويدية غضب تركيا في وقت تسعى فيه السويد للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي.

وسبق أن سمحت الشرطة السويدية لراسموس بالودان، بتنظيم تظاهرة في كانون الثاني/يناير، وهو ناشط سويدي دنماركي سبق أن أدين بالعنصرية.

وتسبب بالودان باندلاع أعمال شغب في السويد العام الماضي، عندما قام بجولة في أنحاء البلاد وأحرق علنا نسخا من المصحف.