موقف ثلاثي الأبعاد لكتائب حزب الله.. زيارة البابا وقصف عين الأسد والحوار مع الكاظمي

شفق نيوز/ أشاد المسؤول الأمني لكتائب حزب الله، أبو علي العسكري، يوم الأربعاء، بالهجمات الصاروخية التي استهدفت قاعدة عين الأسد، داعياً لاستمرارها.

ودعا العسكري، في منشور له إلى "عدم التفاؤل كثيراً بزيارة بابا الفاتيكان إلى العراق، مبديا شكوكه في ما "يحاك في مدينة أور بواجهة حوار الأديان، وسبب اختيار هذا المكان وهذا التوقيت"، على حد وصفه.

وبشأن الهجمات الصاروخية على عين الأسد، أشاد لما وصفها "المقاومة العراقية" هذه العلمية، داعياً إلى الاستمرار على هذا النهج حتى طرد القوات الأجنبية من البلاد.

وعن رئيس الوزراء، أكد العسكري، أن "لا حوار لكتائب حزب الله مع الكاظمي"، ردا على ما ذكره ان "أوساطًا أشاعت وجود حوار لتسوية الخلافات بين الطرفين".