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موقف تحالف الفتح من سعر الدولار يؤخر انعقاد جلسة تمرير الموازنة

Category: سیاسة

Date: 2021-03-28T18:51:37+0000
موقف تحالف الفتح من سعر الدولار يؤخر انعقاد جلسة تمرير الموازنة

شفق نيوز / أبلغ تحالف الفتح، يوم الأحد، رئاسة البرلمان، بعدم دخول نوابه إلى جلسة التصويت على قانون الموازنة، ما لم يتم تخفيض سعر صرف الدولار.

وذكر مصدر برلماني، لوكالة شفق نيوز، أن "تحالف الفتح أبلغ رئاسة البرلمان ورؤساء الكتل السياسية ووزراء في الإجتماع المنعقد حاليا، بعدم الدخول إلى قاعة المجلس والتصويت على قانون الموازنة دون تخفيض سعر الدولار".

وأضاف المصدر، أن "هذا القرار تسبب في تأخر انعقاد الجلسة، وعدم التوصل إلى اتفاق للتصويت على القانون".

وكانت اللجنة المالية النيابية، قد أكدت عزمها على تمرير قانون الموازنة، في جلسة اليوم الأحد، بالرغم من تحجج كتل سياسية في محاولة لعرقلة انعقاد الجلسة.

وقال مقرر لجنة المالية النيابية أحمد الصفار، لوكالة شفق نيوز، إن "الكتل السياسية تتحجج بعدم الدخول إلى قاعة الجلسة للتصويت على قانون الموازنة".

وكانت رئاسة مجلس النواب، قد حددت التاسعة من مساء يوم الأحد، موعدا لانعقاد جلسة التصويت على مشروع قانون الموازنة.

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