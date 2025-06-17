موقف بغداد وسياسة واشنطن من التصعيد على طاولة لقاء عراقي أمريكي رفيع

شفق نيوز/ أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، فؤاد حسين، يوم الثلاثاء، موقف العراق الثابت برفض استخدام أجوائه بالتصعيد العسكري في المنطقة، فيما أوضح القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في العراق، ستيفن فاجن، سياسة بلاده من الأزمة الحالية.

وذكرت وزارة الخارجية العراقية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن حسين، استقبل القائم بالأعمال الأمريكي، وجرى خلال اللقاء بحث التصعيد العسكري الخطير في المنطقة، والتأكيد على تداعياته المحتملة على أمن واستقرار الشرق الأوسط والأمن الدولي، فضلاً عن انعكاساته السلبية على الاقتصاد العالمي.

وأشار البيان، إلى أن الوزير حسين شدد على موقف العراق الثابت برفض استخدام أجوائه.

ونقل البيان عن فاجن تأكيده بأن "الولايات المتحدة حرصت على عدم المشاركة بالهجمات على الجمهورية الإسلامية الإيرانية وإن سياستها واضحة"، مشيراً إلى "وجود رغبة حقيقية لدى بلاده في العودة إلى مسار المفوضات حول المشروع النووي الإيراني والالتزام بالسبل الدبلوماسية".

واختتم البيان بالقول، إن الجانبين شددا على أهمية تضافر الجهود الدولية لاحتواء الأزمة والحد من تداعياتها على الأمن والسلم الدوليين.