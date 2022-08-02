موقف امريكي جديد من الازمة العراقية

شفق نيوز/ جددت الولايات المتحدة الامريكية، اليوم الثلاثاء، دعمها للاحتجاج السلمي في العراق، حاثة جميع الاطراف العراقية الى المشاركة في "حوار وطني".

وقالت السفارة الامريكية لدى بغداد، في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن "الولايات المتحدة الأمريكية تدعم الدعوات الأخيرة التي تحث جميع الأطراف إلى المشاركة في حوار وطني بناء يمكن أن يؤدي إلى تهدئة التوترات الحالية".

وأضاف بيان السفارة، "نؤكد مجدداً دعمنا للاحتجاج السلمي، ونشجع جميع الأطراف على الالتزام باللاعنف وسيادة القانون في ممارسة حقوقهم الدستورية".

والسبت الماضي، عبرت السفارة الامريكية في العراق، عن قلقها من الاضطرابات في العاصمة بغداد، داعية في ذات الوقت إلى ضبط النفس.

وقالت أيضا، إن "الحق في التظاهر السلمي وحرية التعبير مكفولان في الدستور العراقي. إننا نضم صوتنا إلى دعوة الأطراف السياسية العراقية من مختلف الأطياف إلى الالتزام بضبط النفس والابتعاد عن العنف وحل خلافاتهم السياسية من خلال عملية سلمية وفقاً للدستور العراقي".

ويمر المشهد السياسي في العراق بتطورات خطيرة منذ أن اقتحم أنصار التيار الصدري بزعامة رجل الدين الشيعي البارز مقتدى الصدر مبنى مجلس النواب في المنطقة الخضراء المحصنة وسط بغداد، واعتصامهم فيه إحتجاجاً على ترشيح الإطار التنسيقي محمد شياع السوداني لمنصب رئيس مجلس الوزراء للحكومة الاتحادية المقبلة.

وخرجت يوم أمس الاثنين قرب الجسر المعلق المؤدي إلى المنطقة الخضراء تظاهرات مضادة للتيار الصدري من قبل جمهور الإطار التنسيقي، وذلك بعد دعوة من "اللجنة التنظيمية لدعم الشرعية والحفاظ على مؤسسات الدولة".