موقع إيراني نقلا عن مسؤول بالحرس الثوري: نحن من قصف القوات التركية في العراق

شفق نيوز/ ذكرت موقع "إيران إنترناشيونال" المناهض للسلطة في طهران، يوم الجمعة، ان الحرس الثوري هو المسؤول عن قصف القوات التركية في العراق.

وقال الموقع إنه تحصل على تسجيل صوتي منسوب إلى مهدي طائب، رئيس مقر "عمار" التابع للحرس الثوري، قال فيه الأخير: نحن من قصف القوات العسكرية التركية في العراق.

يأتي هذا في وقت تحدثت فيه وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) عن وجود تنسيق بين الميليشيات العراقية الموالية لإيران وحزب العمال الكوردستاني ضد القوات التركية المنتشرة في العراق وسوريا.

وأشار تقرير صدر عن المفتش العام في البنتاغون بخصوص مستجدات عملية “العزم الصلب” خلال فترة ما بين أول يناير و31 مارس 2022، إلى “تكثيف الميليشيات الموالية لإيران وتيرة هجماتها على القوات التركية في العراق وسوريا”.

وذكر التقرير أن هذه الميليشيات المسلحة العراقية خلال الربع الأول من العام الجاري استهدفت قواعد عسكرية للجيش التركي في العراق، مضيفة أن هذه الهجمات في بعض الأحوال جاءت بالتنسيق مع العمال الكوردستاني.

وينص التقرير على أن “الميليشيات البارزة” تعرب بشكل متزايد عن معارضتها لتصرفات الجيش التركي وشنت هجمات صاروخية على قواعد عسكرية تركية في العراق وسوريا.

ولفت التقرير في هذا الصدد إلى هجوم تعرضت له قاعدة تركية شمالي الموصل، بعد غارات جوية شنتها أنقرة على لمواقع لـ”العمال الكردستاني” شمال العراق في فبراير الماضي.

وخلصت وكالة استخبارات الدفاع (DIA) التابعة للبنتاغون، وفقا للتقرير، إلى استنتاج مفاده أن “هذه الميليشيات قد تواصل تنسيقها مع حزب العمال الكوردستاني في ردها على الهجمات الجوية وبواسطة الطائرات المسيرة” التي تشنها تركيا على مواقع لـ”حزب العمال”.

ووفقا لتقييمات DIA تعتقد الميليشيات العراقية الموالية لإيران أن هجماتها ضد تركيا “ستردع” أنقرة عن مهاجمة مواقع العماليين داخل العراق وستعزز صورتها كمدافعين عن سيادة العراق.