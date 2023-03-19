موقع روسي يرصد مكان اجتماعات الايرانيين والسعوديين في بغداد

شفق نيوز/ كشف موقع اخباري روسي، يوم الأحد، مكان وتفاصيل اجتماعات المخابرات السعودية والإيرانية في العاصمة العراقية بغداد.

وقال موقع RT ، إنه حصل على معلومات تخص الاجتماعات التي عقدت بين المخابرات السعودية والإيرانية ببغداد خلال العامين الماضيين والتي انتهت بعقد اجتماع بالصين أعاد العلاقات بين البلدين إلى طبيعتها.

وأضاف نقلا عن أحد منسقي الاجتماعات، إن جميع الاجتماعات الخمسة التي عقدت في بغداد بين المخابرات السعودية والإيرانية خلال العامين الماضيين، لم تكن في قصر حكومي أو مقر سفارة أحد البلدين، ولا حتى في مكان محايد لسفارة دولة أخرى"، موضحا أن "جميع الاجتماعات عقدت في الصالة الرئيسية في مطار بغداد الدولي".

وأشار المنسق إلى أن "الاجتماعات نسقت من قبل جهاز المخابرات العراقي، وبإشراف مباشر من رئيس الحكومة السابق مصطفى الكاظمي"، مبينا أن "الاجتماعات كانت تستمر لساعات طويلة، وجميعها عقدت في الليل. في بعض الأحيان تستمر إلى الفجر".

وبين المنسق أن "الاجتماعات كانت تشهد نقاشات حادة وانزعاجا من قبل الطرفين على بعض الملفات، خاصة الملف اليمني، ودائما ما كانت إيران تذكر السعودية بقصص الحجاج الإيرانيين".

وأردف، أن "الوفد السعودي كان يغادر مطار بغداد الدولي بشكل مباشر بعد انتهاء الاجتماعات، ولم يدخل إلى بغداد (خارج المطار) بينما الوفد الإيراني كان بعض المرات يبيت في بغداد ويزور المراقد الدينية قبل أو بعد الاجتماعات".