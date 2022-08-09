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موقع "ثورة عاشوراء" يدعو المعتصمين "لمسك الارض" في الخضراء ويعد بـ"خطوات أعظم"

Category: سیاسة

Date: 2022-08-09T14:26:12+0000
موقع "ثورة عاشوراء" يدعو المعتصمين "لمسك الارض" في الخضراء ويعد بـ"خطوات أعظم"

شفق نيوز/ دعا حساب مقرب من التيار الصدري يطلق على نفسه "ثورة عاشوراء"، اليوم الثلاثاء، المعتصمين في المنطقة الخضراء الى مسك الارض. 

وأضاف حساب "ثورة عاشوراء" على موقع فيسبوك، مخاطبا المعتصمين من اتباع التيار الصدري أن "وجودكم في الخضراء، جعلهم صغاراً امام العالم كله، يتمنون ان تبتلعكم الارض ليعودوا إلى مجلسهم، ويتقاسموا الغنائم".

وتابع "انتم اليوم امل العراق، وجودكم في الخضراء يقتل توافقهم ويقضي على آخر آمالهم"، مؤكدا ان "الخطوات المقبلة ستكون اكبر واعظم .. فشكراً لكم ولثباتكم ".

ويأتي هذا التصعيد من قبل حساب "ثورة عاشوراء" المعتمد من قبل الصدريين في تنفيذ التوجيهات الخاصة بتظاهراتهم،  بعد ساعات من اعلان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، رفضه تسلم من أسماهم "الفاسدين" لمقاليد الحكم في العراق.

ورفض رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، أمس الاثنين، حل مجلس النواب العراقي، وإجراء انتخابات مبكرة، إلا بعد عودة المجلس إلى الانعقاد بشكل طبيعي.

وتبنى الصدر مؤخراً شعار حل مجلس النواب والمضي إلى إجراء انتخابات مبكرة في البلاد، بعد الزج باتباع التيار إلى الشارع في موقف واضح في رفع سقف المطالب على خلفية الإخفاق الحاصل في العملية السياسية.

ويمر المشهد السياسي في العراق بتطورات خطيرة منذ أن اقتحم أنصار التيار الصدري بزعامة رجل الدين الشيعي البارز مقتدى الصدر مبنى مجلس النواب في المنطقة الخضراء المحصنة وسط بغداد، واعتصامهم فيه إحتجاجاً على ترشيح الإطار التنسيقي محمد شياع السوداني لمنصب رئيس مجلس الوزراء للحكومة الاتحادية المقبلة.

 

 

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