موعدكم الخميس.. اتفاق سياسي جديد على انتخاب رئيس البرلمان

شفق نيوز/ كشف رئيس كتلة بدر النيابية، مهدي تقي آمرلي، يوم الاثنين، عن اتفاق سياسي وتوجه نيابي على حسم ملف انتخاب رئيس جديد لمجلس النواب، في جلسة تعقد يوم الخميس المقبل.

وقال آمرلي، لوكالة شفق نيوز، إن "رئاسة مجلس النواب ستحدد جلسة يوم الخميس المقبل لانتخاب رئيس جديد لمجلس النواب"، لافتاً إلى عدم وجود أي تعديل للنظام الداخلي، وأن الاتفاق جرى على حسم ملف رئاسة البرلمان قبل نهاية الأسبوع الجاري".

ويوم الأربعاء الماضي 23 تشرين الأول الجاري، حددت ست قوى سُنية يتزعمهم رئيس حزب تقدم محمد الحلبوسي، مسارين لحسم انتخاب رئيس جديد لمجلس النواب، بعد تعثر استمرّ لـ11 شهراً.

جاء ذلك، خلال بيان مشترك، لكل من (تقدم، الجماهير الوطنية، الحسم، المشروع الوطني العراقي، الصدارة، المبادرة).

وبحسب البيان، أكدت هذه القوى، وجود مسارين لا ثالث لهما، الأول أن تقوم جميع الأطراف المتنافسة بسحب مرشحيها، وأن تلتزم كل القوى الوطنية الحاضرة بدعم المرشح (محمود المشهداني) الذي حظي بتأييد الأغلبية النيابية والسياسية السنية.

أما الخيار الثاني، وفق البيان، فيصار إلى الذهاب نحو اتخاذ الإجراءات القانونية في مجلس النواب لترشيح مرشح جديد من الأغلبية السياسية السنية، مدعوماً بأغلبية نيابية كبيرة؛ لحفظ حق الأغلبية السنية في تسمية من يمثلهم بهذا المنصب.

وأعلن الإطار التنسيقي، الذي يجمع القوى السياسية الشيعية، قبل أسبوع، الاتفاق على دعم محمود المشهداني لرئاسة مجلس النواب العراقي، وتحديد موعد يوم 22 أو 23 من الشهر الجاري لعقد جلسة الانتخاب، لكن الجلسة لم تعقد.