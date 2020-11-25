موسكو تعلق على انسحاب القوات الامريكية من العراق

شفق نيوز/ قال وزير الخارجية الروسي سرغي لافروف يوم الاربعاء ان القوات الامريكية اينما حلت تسببت باحداث المشاكل في المكان الذي تتواجد فيه، معتبرا مسألة انسحاب تلك القوات من العراق بأنه شأن يخص واشنطن وبغداد.

وقال لافروف في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع نظيره العراقي فؤاد حسين الذي يزور موسكو حاليا "فيما يخص الموقف الروسي من التواجد الامريكي هذا يعود قبل كل شيء الى قرار الدول المعنية بهذا التواجد"، مردفا بالقول وهذا الامر يتعلق بكل من العراق وافغانستان وسوريا.

واضاف ان امريكا تبعث بقواتها الى الكثير من دول المنطقة وفي بعض الاحوال يحدث هذا الامر من دون موافقة الدول كما هو الحال في سوريا والعراق".

واردف لافروف بالقول ان امريكا بحضورها وتواجدها في الدول الثلاثة المذكورة تواجه التحديات والتهديدات التي انشأتها بنفسها".

ومضى وزير الخارجية الروسي بالقول ان "تدخل امريكا في سوريا والعراق وليبيا تسبب بالكثير من المشاكل وينبغي للقيادة الامريكية القادمة عدم اللجوء لمثل هذه المغامرات لانها تجلب مزيدا من زعزعة الامن في المنطقة".

وتابع الوزير بالقول ان "التعاون الروسي في مجال مكافحة الارهاب غير متربط بالخطط الامريكية ولدينا تعاون اكثر استقرارا في مركز التعاون الرباعي بين بغداد وطهران وموسكو ودمشق".