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موسكو تتراجع.. السفارة الروسية في بغداد تنفي وجود طلب للانضمام إلى قواتها العسكرية

Category: سیاسة

Date: 2022-03-04T06:55:19+0000
موسكو تتراجع.. السفارة الروسية في بغداد تنفي وجود طلب للانضمام إلى قواتها العسكرية

شفق نيوز/ نفت السفارة الروسية في بغداد، يوم الجمعة، وجود طلب للانضمام إلى قواتها العسكرية التي تواصل عملية اجتياح أوكرانيا منذ 8 ايام.

وقالت السفارة الروسية في بغداد في بيان، إنها، "تنفي مزاعم بعض وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعية التي تم مداولتها مؤخرا حول انخراط قنصلية روسيا الاتحادية في البصرة في اي نشاط مزعوم خاص بطلب انضمام الى صفوف القوات الروسية".

هذا النفي يأتي بالرغم من اعلان القنصلية العامة لروسيا الاتحادية في البصرة، أمس الخميس عن استمرارها بتلقي طلبات من مواطنين عراقيين للانضمام إلى صفوف الجيش الروسي للمشاركة في غزو أوكرانيا.

وذكرت القنصلية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، انها مستمرة "بتلقي طلبات الانضمام إلى صفوف القوات المسلحة الروسية التي تقوم بعملية عسكرية ضد النظام النازي في اوكرانيا المدعوم من طرف أميركا وحلفائها من الناتو".

واضافت "وبهذا الصدد نود إبلاغكم بأن القوات الروسية لديها القوة الكافية لحل هذه المشكلة. نشكركم على التفاهم و التضامن معنا".

يأتي ذلك بعد يوم واحد من رفع صورة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في العاصمة العراقية بغداد.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إنه تم رفع صورة بوتين في منطقة الجادرية تحديداً بالشارع المؤدي الى جامعة بغداد وسط العاصمة، وبالقرب من مقر تابع لحركة عصائب أهل الحق، مشيراً إلى أن الصورة حملت تعليقاً باللغة الانجليزية جاء فيه (We Support Russia) والتي تعني (نحن ندعم روسيا) في إشارة للأحداث الجارية حالياً في أوكرانيا، كما ذيلت الصورة بتوقيع حمل عنوان (اصدقاء الرئيس).

كما وجهت السلطات الأمنية العراقية قواتها بمنع رفع الصور الرئيس الروسي في الأماكن العامة.

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