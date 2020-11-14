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"أموال الاقتراض".. مخاوف من شبهات فساد في صرف رواتب الموظفين

Category: سیاسة

Date: 2020-11-14T11:54:32+0000
"أموال الاقتراض".. مخاوف من شبهات فساد في صرف رواتب الموظفين

شفق نيوز/ علقت لجنة الاقتصاد والاستثمار في البرلمان العراقي، اليوم السبت، على وجود مخاوف من شبهات فساد أو هدرٍ في صرف اموال القروض، التي وافق عليها المجلس مؤخراً.

وقالت عضو اللجنة ندى شاكر جودت، لوكالة شفق نيوز، إنه "لا توجد اي مخاوف من وجود شبهات فساد او هدر في صرف اموال القروض، فهذه الأموال مخصصة فقط لصرف رواتب الموظفين، فلم تبقى اي اموال حتى يسرقها الفاسدين".

وبين جودت ان "بعض الجهات الفاسدة، سوف تستفاد من أموال القروض، من خلال صرف رواتب الموظفين الفضائيين، خصوصاً ان هناك ارقاماً مرعبة لمثل هكذا موظفين، ولهذا صوت البرلمان بالزام عدم صرف اي رواتب إلا عن طريق البطاقة، وربما هذه الطريقة تتطلب وقت طويل حتى تشمل كل الموظفين، لكن هذا يساعد في توفير الأموال ومنع الفساد في قضية رواتب الموظفين".

وكان البرلمان العراقي قد اقرّ مشروع قانون تمويل العجز المالي (الاقتراض) دون تضمين رواتب موظفي الإقليم فيه، وهو ما دفع النواب الكورد للانسحاب من الجلسة، كما أثار ذلك ردود فعل غاضبة في كوردستان.

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