شفق نيوز / رحبت شخصيات سياسية وجهات محلية ودولية بموقف زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الثلاثاء، بسحب أنصاره من المنطقة الخضراء، منهيا بذلك حالة من القتال المستمر داخل المنطقة المحصنة استمر منذ مساء أمس وصباح اليوم.

وقال رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، في تغريدة على موقع تويتر واطلعت عليها وكالة شفق نيوز إن "شكرا لكم سماحة السيد مقتدى الصدر، فموقفكم بحجم العراق الذي يستحق منا الكثير".

من جهته قال المكتب الاعلامي لتحالف السيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "اتصالاً هاتفياً جرى بين السيد مسعود بارزاني والشيخ خميس الخنجر والرئيس محمد الحلبوسي حول الاوضاع العامة في البلاد"

وأضاف البيان أن الاتصال اكد "ضرورة المحافظة على الامن والاستقرار وتكثيف الحوارات من اجل العبور بالبلد الى بر الأمان".

بدوره قال رئيس ائتلاف النصر، أحد قادة الاطار التنسيقي الشيعي، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إنه "يجب انسحاب كل المسلحين فوراً، ولا مبرر للدولة أن تقف عاجزة ومتفرجة خصوصاً بعد خطاب السيد مقتدى الصدر بسحب من يدعي الانتماء للتيار، وهذه تحسب لسماحته".

وأضاف العبادي ان "على العقلاء وضع الحلول لمنع العودة إلى الاحتراب العبثي وتعريض أرواح المواطنين للخطر وتقويض الدولة ومصالح أبنائها".

كما أوضح رئيس المجلس الأعلى الإسلامي همام حمودي، احد قادة الاطار التنسيقي الشيعي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "السيد مقتدى اثبت انه ابن مدرسة آل الصدر المضحية لدينها وشعبها".

ووصف حمودي موقف الصدر بأنه "شجاع ومسؤول من اجل عراق الكرامة والاصلاح والازدهار".

وتابع زعيم المجلس الأعلى الاسلامي أن "لا تعارض بين الاصلاح وحفظ الدولة وبعضها يكمل الاخر بل لا فائدة من الاصلاح وضياع الدولة ولا فائدة من دولة فاشلة فاسدة"، مبينا ان "يداً بيد تحفظ الدولة، و يستكملها باصلاح وتصحيح حقيقي لمسارها ووفق الدستور وبمشاركة جميع ابناء الشعب العراق وبارادته ولتحقيق مصالحه في حياة كريمة آمنة مزهرة".

بدورها رحبت البعثة الأممية يونامي في بيان مقتضب ورد لوكالة شفق نيوز إنها "ترحب بالإعلان المعتدل الأخير للسيد مقتدى الصدر ، وكما قلنا بالأمس: ضبط النفس والتهدئة ضروريان لكي يسود صوت العقل".

مواقف محلية ودولية "ترحب" بموقف الصدر بإنهاء الصراع المسلح في الخضراء