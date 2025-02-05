موافقة مبدئية من العراق للمشاركة في القمة العربية الروسية

شفق نيوز/ وافق رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، مبدئياً، يوم الأربعاء، على المشاركة في القمة العربية الروسية التي ستنعقد في موسكو.

وذكر المكتب الإعلامي للسوداني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن الأخير استقبل المبعوث الخاص للرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ميخائيل بوغدانوف، حيث جرى بحث العلاقات الثنائية بين العراق وروسيا الاتحادية، وسبل تطويرها في مختلف المجالات.

وشهد اللقاء استعراض الأوضاع الإقليمية والدولية، والجهود الساعية إلى تدعيم الاستقرار في المنطقة، حيث أبدى رئيس مجلس الوزراء موافقته المبدئية على المشاركة في القمة العربية الروسية التي ستستضيفها جمهورية روسيا الاتحادية قريباً، لأهميتها في تحقيق المصالح المشتركة.

وأكد السوداني خلال اللقاء، رغبة الحكومة في تنمية العلاقات بين البلدين، وتوسعة آفاق التعاون بمختلف المجالات، كما بيّن ضرورة تعزيز التعاون بشأن مشروع طريق التنمية، والمشاريع الروسية بشأن طرق الترانزيت؛ من أجل تحقيق المنفعة المتبادلة وتنمية المصالح المشتركة.

من جانبه، نقل بوغدانوف للسوداني تحيات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورغبة حكومة بلاده في تفعيل مذكرات التفاهم الثنائية، استعداداً للاجتماع العاشر للّجنة العراقية الروسية المشتركة التي ستُعقد قريباً، والتي ستتولى مهام تنفيذ الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين.