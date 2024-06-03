موازنة 2024.. تأمين منحة الطلبة وزيادة رواتب المتقاعدين وشمول 650 الف أسرة برواتب الحماية

شفق نيوز/ اعلنت اللجنة المالية النيابية، يوم الإثنين، تأمين منحة الطلبة وزيادة رواتب المتقاعدين وشمول 650 الف أسرة برواتب الحماية فيجداول موازنة عام 2024.

وذكرت اللجنة في مؤتمر صحفي عقده اعضاءها عقب تصويت البرلمان على جداول موازنة 2024، أنه "تم تأمين منحة طلبة الجامعات والمدارس، وزيادة تخصيصات الموظفين بواقع 4 تريليونات لتأمين رواتب الموظفين والمعينين الجدد والمتقاعدين وتنفيذ بنود العقود والتعيينات والمفسوخة عقودهم".

واشارت الى "تخصيص مبلغ تريليون و250 مليار دينار لتأمين الزيادة المتحققة لرواتب المتقاعدين"، معلنة "تأمين تخصيصات صرف مكافأة نهاية الخدمة للمتقاعدين المدنيين والعسكريين".

واكدت اللجنة المالية، "زيادة تخصيصات الرعاية الاجتماعية لشمول أكثر من 650 ألف أسرة جديدة"، مشيرة الى "زيادة رأس مال المصرف العقاري بمبلغ 500 مليار دينار لتغطية طلبات اقراض المواطنين للاسكان".

ولفتت الى "تخصيص مبلغ 5 تريليونات دينار لتأمين مستحقات الفلاحين لشراء محصولي الحنطة والشعير".