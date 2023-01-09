موازنة 2023 بانتظار "لمسات أخيرة" قبل مناقشتها في أروقة مجلس الوزراء

شفق نيوز/ أعلنت اللجنة المالية النيابية، يوم الإثنين، ان نسبة إنجاز مسودة موازنة 2023 بلغت أكثر من 95‎%، مشيرة الى ان "لمسات أخيرة" تؤخر مناقشتها في أروقة مجلس الوزراء.

وقال عضو اللجنة محمد نوري لوكالة شفق نيوز، إن "وزارة المالية على وشك الانتهاء من المسودة النهائية لمشروع قانون الموازنة العامة للعام 2023"، موضحاً ان "الوزارة تحتاج بعض الأضافات لإنهائها من التخصيص المالي العقود الذين ثبتوا على الملاك الدائم في الوزارات ومؤسسات الدولة".

وتابع ان "الموازنة منجزة بنسبة اكثر من 95% وانها تحتاج إلى اللمسات الأخيرة قبل إرسالها إلى مجلس الوزراء".

واشار النوري الى ان "المبلغ الكلي للقانون الموازنة اكثر من 140 تريليون دينار، إنها قد لا ترسل في الأسبوع الحالي بسبب الأضافات الأخيرة، وان وزارة المالية سترسل المسودة النهائية للقانون الموازنة إلى مجلس الوزراء في الأسبوع المقبل".

وأعلن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، الثلاثاء (3 / 1 / 2022، ارتفاع مبلغ الرواتب في الموازنة العامة للعام 2023، مستدركاً ان مسودة القانون تحتاج إلى الكثير من الوقت.

وقال السوداني في مؤتمر صحفي حضره مراسل وكالة شفق نيوز، إن "مبلغ الرواتب في الموازنة ارتفع من 41 إلى 62 تريليون دينار"، موضحاً ان "الموازنة تحتاج إلى الكثير من الوقت".