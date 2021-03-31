سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

موازنة 2021.. مواد جديدة تكسر النصاب وتداول في البرلمان قبل الحسم

Category: سیاسة

Date: 2021-03-31T19:16:37+0000
موازنة 2021.. مواد جديدة تكسر النصاب وتداول في البرلمان قبل الحسم

شفق نيوز / تسبب إضافة مواد جديدة في مشروع قانون موازنة 2021، الذي يجري التصويت على فقراته في البرلمان العراقي، يوم الأربعاء، بكسر النصاب القانوني للجلسة من قبل نواب بعض الكتل.

وأبلغ مصدر نيابي وكالة شفق نيوز، أن "إضافة مواد جديدة في قانون الموازنة، وإعادة التصويت على المادة 21، ودراسة المادة 41 المؤجلة، تسبب بكسر النصاب القانوني للجلسة".

وأضاف المصدر، أن "هناك اجتماعا داخل قاعة البرلمان لمناقشة المواد، قبل استئناف الجلسة والتصويت عليها".

واستكمل البرلمان العراقي، التصويت على مواد مشروع قانون الموازنة المتعثر، بعد عقد جملة تفاهمات سياسية، لكنه أجل المادة 41، وحذف خمس مواد، وأضاف 10 جديدة، فيما لايزال لم يحسم حتى اللحظة التصويت بالمجمل على مشروع القانون.

related

موقف تحالف الفتح من سعر الدولار يؤخر انعقاد جلسة تمرير الموازنة

Date: 2021-03-28 18:51:37
موقف تحالف الفتح من سعر الدولار يؤخر انعقاد جلسة تمرير الموازنة

"نوايا وصراعات الساسة مع الحكومة تعرقل تمرير الموازنة"

Date: 2021-03-28 20:03:15
"نوايا وصراعات الساسة مع الحكومة تعرقل تمرير الموازنة"

في اللحظات الأخيرة.. دولة القانون تضع 8 شروط لتمرير الموازنة

Date: 2021-03-31 13:16:16
في اللحظات الأخيرة.. دولة القانون تضع 8 شروط لتمرير الموازنة

البرلمان يعيد التصويت على فقرة ويعدل ويستبدل مادتين في موازنة 2021

Date: 2021-03-31 19:57:47
البرلمان يعيد التصويت على فقرة ويعدل ويستبدل مادتين في موازنة 2021

البرلمان يصوت على إعادة 30 الفاً إلى الحشد ويمهل الحكومة 90 يوما لإنهاء مناصب الوكالة

Date: 2021-03-31 17:12:51
البرلمان يصوت على إعادة 30 الفاً إلى الحشد ويمهل الحكومة 90 يوما لإنهاء مناصب الوكالة

نواب يكسرون نصاب جلسة الموازنة بعد التصويت على المادة الأولى

Date: 2021-03-31 14:21:26
نواب يكسرون نصاب جلسة الموازنة بعد التصويت على المادة الأولى

البرلمان يرجئ مجددا تمرير حكومة علاوي لنصف ساعة

Date: 2020-02-27 13:20:05
البرلمان يرجئ مجددا تمرير حكومة علاوي لنصف ساعة

مجلس النواب يُصوت على حل مجالس المحافظات والاقضية والنواحي

Date: 2019-10-28 14:19:09
مجلس النواب يُصوت على حل مجالس المحافظات والاقضية والنواحي