موازنة 2021.. مواد جديدة تكسر النصاب وتداول في البرلمان قبل الحسم

شفق نيوز / تسبب إضافة مواد جديدة في مشروع قانون موازنة 2021، الذي يجري التصويت على فقراته في البرلمان العراقي، يوم الأربعاء، بكسر النصاب القانوني للجلسة من قبل نواب بعض الكتل.

وأبلغ مصدر نيابي وكالة شفق نيوز، أن "إضافة مواد جديدة في قانون الموازنة، وإعادة التصويت على المادة 21، ودراسة المادة 41 المؤجلة، تسبب بكسر النصاب القانوني للجلسة".

وأضاف المصدر، أن "هناك اجتماعا داخل قاعة البرلمان لمناقشة المواد، قبل استئناف الجلسة والتصويت عليها".

واستكمل البرلمان العراقي، التصويت على مواد مشروع قانون الموازنة المتعثر، بعد عقد جملة تفاهمات سياسية، لكنه أجل المادة 41، وحذف خمس مواد، وأضاف 10 جديدة، فيما لايزال لم يحسم حتى اللحظة التصويت بالمجمل على مشروع القانون.