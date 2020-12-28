موازنة 2021 تصل البرلمان غداً.. وتطمين بشأن رواتب كانون الثاني

شفق نيوز/ أكد المتحدث باسم مجلس الوزراء حسن ناظم، يوم الاثنين، أن موازنة 2021 سترسل غداً إلى مجلس النواب، مطمئناً الموظفين على أن رواتب الشهر المقبل لن تتأخر عن مواعيد صرفها حتى وان تأخر اقرار الموازنة، فيما أشار إلى استمرار المفاوضات مع إقليم كوردستان بشأن المتعلقات المالية.

وقال ناظم في مقابلة مع تلفزيون العراقية المملوك للحكومة، تابعته وكالة شفق نيوز، إن "موازنة 2021 سترسل يوم غد الثلاثاء إلى مجلس النواب، وحتى في حال تأخر إقرارها فأن رواتب شهر كانون الثاني لن تتأخر عن مواعيدها إذ ستعتمد الحكومة على صرفها وفق موازنة 1/12".

وأشار إلى أن "الموازنة بنيت على رؤية اصلاحية لحماية الفئات الهشة عبر البطاقة التموينية"، لافتاً إلى أن سعر صرف الدولار أمام الدينار متذبذب حالياً لكنه في النهاية سيستقر، والحكومة مصرة على سعر الصرف هذا لأنه ينشط القطاع الخاص".

وأكد ناظم أن "قرار رفع سعر صرف الدولار قاطع ثبتته الحكومة بعد نقاش طويل مع زعماء الكتل السياسية وكل تفاصيل الموازنة".

وأوضح أن "رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، عقد اليوم اجتماعاً مع الجهات والمؤسسات المعنية بملف الانتخابات المبكرة، وقد طرحت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ما تحتاجه لانجاح العملية الانتخابية".

وأضاف ناظم أن "الاجتماع وفر تواصلاً بين مفوضية الانتخابات والجهات المعنية كالوزارات الامنية"، لافتا إلى أن "الحكومة امنت الاموال والمستلزمات الخاصة بالانتخابات، وأكدت مخرجات الاجتماع على ضرورة حماية العملية الانتخابية وآليات مواجهة السلاح المنفلت".

وبشأن السلاح المنفلت، المتحدث باسم مجلس الوزراء أن "آلية انهاء السلاح المنفلت تتم بالعمل السياسي وليس بالمواجهة"، لافتا إلى أن "الحشد الشعبي تبرأ من حملة السلاح المنفلت وهناك استنكار سياسي وشعبي واسع".

وفيما يتعلق لالخلافات بين بغداد وأربيل، أكد أن "إقليم كوردستان وافق على صيغة قانون الاقتراض والآن هناك نقاش حول المبلغ الواجب دفعه وهو مستمر لغاية الان".