موازنة 2021.. المالية النيابية: نرفض المساس برواتب الموظفين ومعالجة الازمة على حساب المواطن

شفق نيوز/ أعلنت اللجنة المالية النيابية، يوم الخميس، عن رفضها لبعض مواد وفقرات المسودة المسربة لمشروع قانون الموازنة العامة للعام 2021.

وقال عضو اللجنة ثامر ذيبان لوكالة شفق نيوز، إن لجنته "ترفض المساس برواتب الموظفين وفرض ضرائب وتغيير سعر الصرف ومعالجة الأزمة الاقتصادية على حساب المواطن".

وأضاف ذيبان، إن "مجلس النواب لم يطلع على مسودة قانون الموازنة بشكل رسمي"، مؤكدا أن "اللجنة المالية النيابية ستعقد اجتماعا طارئا مساء اليوم لمناقشة الموضوع".

وارتفع سعر صرف الدولار الامريكي مقابل الدينار العراقي خلال الايام القلائل ليتخطى 130 الف دينار لعملة فئة مئة دولار وهو ارتفاع غير مسبوق ولم تشهده أسواق العملة طيلة السنوات القليلة الماضية.

تحصلت وكالة شفق نيوز، على مسودة مشروع قانون الموازنة الإتحادية، حيث من المقرر أن يمررها مجلس الوزراء في جلسته المقبلة، للبرلمان العراقي من أجل التصويت عليها، بعد إتمام النقاش حولها.

وتضمن المشروع احتساب سعر تصدير برميل النفط عند 42 دولاراً، بمعدل تصدير (3,250) مليون برميل بضمنها (250) ألف برميل عن كميات النفط الخام المنتج في إقليم كوردستان.