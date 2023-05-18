موازنة العراق على طاولة مجلس الأمن.. بلاسخارت: إقرارها مهم ويجب تقليل الاعتماد على النفط

شفق نيوز/ كشفت الممثلة الأممية جينين بلاسخارت، اليوم الخميس، أن إقرار الموازنة العامة العراقية يعد امراً "ضرورياً ومحورياً"، فيما دعت الى تغيير هيكلي في اقتصاد العراق المعتمد على النفط.

وقالت الممثلة الأممية خلال جلسة مجلس الأمن الدولي "بلاسخارت: نحن محبطون من عدم تطبيق اتفاق 2020 في سنجار".

وأضافت بلاسخارت ان "الحكومة العراقية تركز على توطيد دعائم الاستقرار السياسي، واتخذت مواقف واضحة ضد الفساد".

وبشأن الموازنة بينت المبعوثة الأممية أن "الاتفاق على تمريرها بشكل سريع أمر محوري وضروري، وإقرارها من شأنه دعم توفير الخدمات العامة الملائمة وتنظيم انتخابات مجالس المحافظات".

وبينت بلاسخارت أن "العراق بحاجة الى تغيير هيكلي في اقتصاده الذي يعتمد على النفط".