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"مواجهة التحديات الاقتصادية" و"التغيير المناخي" على طاولة اجتماع السوداني وسفيرين

Category: سیاسة

Date: 2022-11-08T07:04:01+0000
"مواجهة التحديات الاقتصادية" و"التغيير المناخي" على طاولة اجتماع السوداني وسفيرين

شفق نيوز/ إستقبل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، السفيرة الأسترالية لدى العراق بولا غانلي، والسفير الايطالي لدى العراق ماوريتسيو كريكانتي، كلٌّ على حده.

وبحث اللقاءان بحسب بيان لمكتب السوداني، سبل تعزيز العلاقات الثنائية، وتوطيد الشراكة البنّاءة بين العراق والبلدين الصديقين؛ إيطاليا وأستراليا، بما يعود بالنفع على مصالح الشعب العراقي والشعبين الايطالي والاسترالي.

وجرى خلال اللقاءين بحث مسارات العمل المشترك مع العراق، من أجل مواجهة التحديات الاقتصادية وآثار التغيير المناخي، فضلا عن استمرار البلدين بدعم منهاج السوداني وبرنامجه الحكومي في المجالات كافة.

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