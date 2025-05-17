مهنئاً بقمة بغداد.. الرئيس الصيني: القمة الصينية العربية الثانية ستكون معلماً مهماً لعلاقاتنا

شفق نيوز/ هنأ رئيس جمهورية الصين الشعبية شي جين بينغ، يوم السبت، العراق والدول العربية بنجاح القمة العربية المنعقدة في العاصمةِ بغداد، في حين أكد على أن القمة الصينية العربية الثانية التي ستنعقد في الصين في عام 2026 ستكون معلما مهما آخر في تاريخ العلاقات الصينية العربية.

وقال بينغ في رسالة بعثها إلى رئيس جمهورية العراق، عبد اللطيف جمال رشيد، ووردت لوكالة شفق نيوز: "يطيب لي أن أتقدم بالتهاني الخالصة إلى فخامتكم وقادة الدول العربية وجامعة الدول العربية بمناسبة انعقاد الدورة الـ34 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة".

ولفت إلى أن "جامعة الدول العربية ظلت منذ تأسيسها قبل 80 عاما، تسعى إلى دفع العالم العربي لتحقيق الوحدة وتقوية الذات، وتطلق الصوت الموحد للدول العربية بنشاط وتعمل على تعزيز السلام والاستقرار والازدهار في منطقة الشرق الأوسط".

وأوضح الرئيس الصيني أنه "في ظل التغيرات المتسارعة التي لم يشهدها العالم منذ مائة سنة، والتغيرات المعقدة التي تمر بها الأوضاع في الشرق الأوسط في الوقت الراهن، تلتزم الدول العربية بالاستقلالية وتدفع بالتنمية والنهضة وتدافع عن العدالة والإنصاف مما لعب دورا إيجابيا في تقوية زخم الجنوب العالمي".

وبين أن "العلاقات بين الصين والدول العربية شهدت تطورا مزدهرا في السنوات الأخيرة، مما نصب نموذجا للتضامن والتعاون بين الدول النامية. اتفقنا أنا وقادة الدول العربية بالإجماع خلال حضورنا القمة الصينية العربية الأولى في كانون الأول/ديسمبر عام 2022 على العمل بكل الجهود على بناء المجتمع الصيني العربي للمستقبل المشترك نحو العصر الجديد".

وتابع بينغ: "إني على ثقة بأن القمة الصينية العربية الثانية التي ستنعقد في الصين في عام 2026 ستكون معلما مهما آخر في تاريخ العلاقات الصينية العربية.

وأكد الرئيس الصيني أن "الصين والدول العربية ظلت تنظر إلى العلاقات فيما بينها من المنظور الاستراتيجي والبعيد المدى استشرافا للمستقبل، ستظل الصين صديقا وشريكا موثوقا به للدول العربية يقف بحزم إلى جانب القضايا العربية العادلة تحرص الصين على بذل جهود مشتركة مع الدول العربية لتعميق الثقة السياسية المتبادلة وتدعيم التعاون المتبادل المنفعة وتعزيز التواصل الشعبي والثقافي والمضي قدما يدا بيد في طريق التحديث لكل منها، وبناء مجتمع صيني عربي للمستقبل المشترك على مستوى أعلى".

وانطلقت، صباح اليوم السبت، في العاصمة العراقية بغداد أعمال الدورة الرابعة والثلاثين للقمة العربية، بحضور ستة زعماء دول ومسؤولين من الدول العربية، إلى جانب عدد من رؤساء الوزراء ونوابهم ووزراء الخارجية الذين يمثلون دولهم في القمة.

وسلم رئيس وفد مملكة البحرين رئاسة الدورة الرابعة والثلاثين للقمة العربية إلى الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد الذي أعلن بدوره افتتاح أعمال القمة العربية الرابعة والثلاثين برئاسة العراق.