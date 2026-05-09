"مهمة محفوفة بالمخاطر".. الزيدي يستعد لـ"نزع السلاح" عبر لجنة تزامناً مع مقترح الصدر

شفق نيوز - بغداد

كشف مصدر مطلع، يوم السبت، عن اتفاق الإطار التنسيقي مع رئيس الوزراء المكلف علي الزيدي على تشكيل لجنة يقع على عاتقها نزع سلاح الفصائل المسلحة تزامناً مع الدولة التي أطلقها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.

وكان الصدر قد اقترح يوم أمس السبت "دمج" الفصائل المسلحة بمختلف مسمياتها تحت مسمى "جند الشعائر الدينية" وربطها بهيئة الحج والعمرة، مؤكداً استعداده لحلّ الأجنحة المسلحة لتياره في حال تنفيذ هذا الشرط.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز بأن "اجتماعات بينية جرت بين الزيدي والزعامات المهمة في الإطار التنسيقي لمناقشة آليات ادارة المرحلة القادمة"، مبيناً أنه "تمّ الاتفاق على تشكيل لجنة خاصة بحصر السلاح بيد الدولة برئاسة رئيس الوزراء المكلف، وعضوية رئيس حكومة تصريف الاعمال محمد شياع السوداني ، ورئيس منظمة بدر هادي العامري".

وأوضح أن "اللجنة ستشرف على تنفيذ آليات نزع سلاح الفصائل بيد الدولة، وتبويبها وفق قاعدة بيانات خاصة، الى جانب اعادة دمج عناصر الفصائل بمؤسسات الدولة المدنية او الامنية، وبما يحقق المصلحة العامة لجميع الاطراف".

واضاف المصدر ان "نزع سلاح الفصائل يسهم في ضبط أمن البلاد، و لاسيما ان المنطقة تعيش ظروفا مضطربة و استثنائية بسبب الصراع بين امريكا واسرائيل من جهة وإيران من جهة أُخرى".

يأتي هذا تزامناً مع تجديد وزارة خارجية الولايات المتحدة الأميركية، أمس السبت، موقفها الرافض لإنخراط الفصائل المسلحة الموالية للنظام في إيران بالحكومة العراقية المقبلة، منتقدة في الوقت ذاته الغموض الذي يكتنف العلاقة بين تلك الفصائل والدولة.

وبحسب شبكة "NBC News" نقلا عن مسؤول في الخارجية الأميركية، قوله إن: هناك خطاً فاصلاً "غير واضح" حاليا بين الدولة العراقية والمليشيات المرتبطة بإيران، حاثاً الحكومة العراقية الجديدة التي من المرتقب أن يشكلها رئيس الوزراء المكلف علي الزيدي "على قطع علاقاتها" مع تلك الجماعات.

ودعا المسؤول، حكومة العراق المقبلة إلى إصدار بيان "واضح" ينص على أن "الميلشيات" ليست جزءًا منها، مؤكداً تعرض المنشآت الأميركية في العراق إلى أكثر من 600 هجوم خلال الصراع العسكري الذي شهدته المنطقة منذ نهاية شباط/فبراير، وحتى سريان وقف إطلاق النار في الثامن من نيسان/أبريل الماضي.

ويبدو أن لجنة الاطار المشتركة قد تصطدم مع الفصائل الرافضة لنزع سلاحها، وفي آخر موقف ردّ زعيم حركة النجباء العراقية أكرم الكعبي، يوم الأربعاء الماضي، على الدعوات التي تطلقها الولايات المتحدة بشأن "نزع سلاح" الفصائل العراقية، فيما أكد أنه "خط أحمر ولن يُسلم ولو بذلت الأرواح" دونه.