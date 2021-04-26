مهلة نيابية "أخيرة" لكركوك للتحقيق في مشاريع تشوبها الفساد

شفق نيوز/ وجه عضو مجلس النواب العراقي، رئيس لجنة حقوق الانسان النيابية أرشد الصالحي، الاثنين، رسالة إلى الإدارة المحلية في كركوك منح خلالها مهلة أخيرة للتحقيق في مشاريع استثمارية تدور حولها شبهات فساد إداري وقانوني.

وقال الصالحي في رسالته الموجهة لمحافظ كركوك راكان الجبوري، "سبق وأن تم مخاطبة الهيئة الوطنية للاستثمار بوجود شبهات فساد اداري وقانوني، وهدر في أموال الدولة للأراضي التابعة للمؤسسات الحكومية في كركوك".

وأضاف في الرسالة التي ورد نسخة منها لوكالة شفق نيوز، أنه "كانت الاستجابة من قبل رئيسة الهيئة بضرورة تشكيل لجنة تحقيقة من قبل ادارة محافظة كركوك للتدقيق في كافة العقود الاستثمارية غير المستوفية للشروط او المتلكئة".

وتابع الصالحي بالقول، "إننا ومن منطلق مهامنا الرقابية، لم نحصل على جواب شافي وكافي من هيئة استثمار كركوك، واللجان المعنية، واننا بصدد اجراءات جدية تعيق تطبيق الوصول الى المعلومات الدقيقة".

كما طالب "الادعاء العام في كركوك والقضاة وهيئة النزاهة والرقابة المالية وللمرة الاخيرة بإجراء تحقيق عاجل وفوري واعلامنا بالمشاريع المخالفة للضوابط والتعليمات القانونية".

وتوعد الصالحي بالقول، "في حالة عدم اتخاذ اية اجراءات من قبل المعنيين، سوف نرفع طلبا لدولة رئيس الوزراء ولجنة النزاهة النيابية، ونطلب باحالة المقصرين للمحاكم حفاظا على المال العام من الهدر والافعال اللاقانونية".