من موقع ادنى.. السوداني يعتزم إدارة الأنبار قبل الانتخابات المحلية

شفق نيوز/ يعتزم رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، مع فريقه الحكومي الخاص إدارة محافظة الأنبار من موقع ادنى قبل اجراء انتخابات مجالس المحافظات.

وقال مصدر حكومي مطلع، لوكالة شفق نيوز، ان "السوداني يعتزم إدارة محافظة الأنبار من موقع ادنى قبل اجراء انتخابات مجالس المحافظات بفترة قصيرة"، مبينا أن "هذا التوجه جاء بعد طلب شخصيات عشائرية وسياسية انبارية لضمان نزاهة الانتخابات ومنع استغلال موارد الدولة لصالح جهة سياسية على حساب جهات أخرى".

وبين المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، ان "تسلم رئيس الوزراء محمد شياع السوداني إدارة محافظة الأنبار من موقع ادنى، سيكون بفترة قصيرة جداً وربما لا تتجاوز الشهر قبل اجراء انتخابات مجالس المحافظات، كما ان هذا التوجه ربما يشمل محافظات أخرى"، موضحا أن "هذا الأمر قيد الدراسة من قبل السوداني وفريقه، لكن ملف محافظة الأنبار شبه محسوم".