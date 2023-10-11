من موسكو.. السوداني: ماضون إصلاحات اقتصادية وإدارية وخدمية في العراق

شفق نيوز / أكد رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، يوم الأربعاء، مضي حكومته بتنفيذ إصلاحات اقتصادية وإدارية وخدمية، فيما أشار إلى تمسك الحكومة بدعم المواطنين العراقيين في كلّ مكان حول العالم.

جاء ذلك خلال لقاء جمع رئيس الوزراء، بجمع من الجالية العراقية المقيمة في روسيا، وذلك على هامش زيارته الرسمية التي يجريها إلى العاصمة موسكو، بدعوة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، منذ أمس الثلاثاء.

واستمع السوداني، بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إلى عرض شامل عن أحوال الجالية العراقية، وسير أمورهم ومتطلباتهم وأهم العقبات والصعوبات التي تواجههم في إقامتهم.

وأكد رئيس الوزراء العراقي، في حديثه إلى نخب الجالية، مُضيّ الحكومة بتنفيذ إصلاحات اقتصادية وإدارية وخدمية يلمسها الشارع العراقي، وتحقق طموح الناس وما يرتجونه من الحكومة.

وأشار إلى أهمية "إسهام الكفاءات العراقية أينما وُجدت، في بناء العراق وتحقيق التقدم المنشود، معرباً عن ترحيب الحكومة باحتضان جميع من يرغب بالإسهام في التنمية والإصلاح".

وشدد السوداني، على ضرورة أنّ تتسمك الحكومة بدعم المواطنين العراقيين في كلّ مكان، وتحرص على تسهيل شؤونهم وتقديم كلّ الخدمات الإدارية لهم، ورعاية شؤونهم".