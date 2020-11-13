من مقر إقامته .. الحلبوسي يبدأ السباق الإنتخابي مبكراً

شفق نيوز/ افادت مصادر محلية، يوم الجمعة، بأن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي وصل مدينة الفلوجة التابعة لمحافظة الانبار غربي العراق في زيارة هي الاولى منذ مدة وذلك بعد يوم واحد من انتهاء جلسة ساخنة للبرلمان أقر بموجبها قانون الاقتراض الحكومي.

ووفقا للمصادر ذاتها فإن الحلبوسي سيلتقي خلال الزيارة بعدد من زعماء العشائر، ومسؤوليها المحليين بمقر إقامته على نهر الفرات غربي الفلوجة والتي سبق ان استقبل فيه رئيس الجمهورية برهم صالح والمبعوثة الخاصة للامم المتحدة في العراق جنين بلاسخارت

وقالت المصادر لوكالة شفق نيوز، إن الحلبوسي الذي يسعى لحسم اصوات المدينة انتخابيا من اقرب منافسيه من الزعامات السنية سيجري جوله للاطلاع على مجريات اعمال الاعمار بالمدينة التي تضررت بفعل احتلال داعش لها.

ومن المقرر إجراء الانتخابات العراقية المبكرة في 6 حزيران 2021، وفق ما أعلن رسميا في تموز الماضي.

واستكمل مجلس النواب (البرلمان) العراقي نهاية شهر تشرين الأول الماضي التصويت على الدوائر الانتخابية في قانون الانتخابات التشريعية.

يذكر ان 35 برلمانيا من كتل سنية شكلوا في شهر تشرين الاول الماضي الجبهة العراقية وهي: جبهة الإنقاذ والتنمية برئاسة أسامة النجيفي، والحزب الإسلامي العراقي برئاسة رشيد العزاوي، والمشروع العربي برئاسة رجل الأعمال خميس الخنجر، وكتلة الجماهير برئاسة أحمد الجبوري، والكتلة العراقية المستقلة.

وتسعى هذه الجبهة التي يتزعمها أسامة النجيفي الرئيس الاسبق للبرلمان العراقي الى إقالة الحلبوسي من منصبه، متهمة إياه بالأخفاق في القضايا والمشاكل الرئيسية التي تواجه المكون السني.

ويتولى السنة رئاسة البرلمان العراقي بموجب عرف سياسي متبع منذ الإطاحة بالنظام العراقي السابق عام 2003، في حين يتولى الكورد رئاسة الجمهورية، والشيعة رئاسة الوزراء.