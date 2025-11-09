من كوردستان لأقصى الجنوب.. عدسة شفق نيوز تواكب الاقتراع الخاص (صور)

شفق نيوز- محافظات

بعد مرور ساعتين على بدء التصويت الخاص، في الانتخابات النيابية بالعراق، رصدت عدسة وكالة شفق نيوز، العديد من المراكز الانتخابية في عموم البلاد، بدءا من إقليم كوردستان وصولا لأقصى الجنوب.

وكشفت الصور عن توافد للمنتسبين من كافة الأجهزة الأمنية للإدلاء بأصواتهم، وسط تأمين تام لمراكز الاقتراع.

وصد كادر مراسلي وكالة شفق نيوز، في عدد من المحافظات، مشاركة المنتسبين في الاقتراع ولحظات تصويتهم، التي جرت بانسيابية عالية.

ويشارك في عملية الاقتراع الخاص لعناصر الأجهزة الأمنية، أكثر من 1.3 مليون ناخب من مختلف المؤسسات الأمنية.

أما في إقليم كوردستان، فقد بلغ عدد من يحق لهم التصويت في الاقتراع الخاص 124.312 منتسباً في وزارة داخلية الإقليم، و145.907 في وزارة البيشمركة.

ويبلغ إجمالي عدد الناخبين المسجلين بايومترياً في عموم العراق 21.404.291 ناخباً، بينهم 20,063,773 ناخباً سيدلون بأصواتهم ضمن التصويت العام، و26,538 ناخباً في التصويت الخاص الذي يخص النازحين.

وعقب جولات التدقيق والاستبعاد التي أجرتها خلال الأشهر الماضية، أعلنت المفوضية في العراق بشكل نهائي، أن عدد المرشحين المستبعدين من السباق الانتخابي المقبل بلغ 848 مرشحاً.

وتسلمت المفوضية أكثر من 9500 مركز اقتراع موزعة في عموم المحافظات، وتحتوي كل محطة اقتراع على كاميرتين للمراقبة، فيما سيتم نصب ثلاث كاميرات في كل مركز انتخابي، بهدف توثيق مجريات العملية الانتخابية وتعزيز الشفافية في سيرها.