من كواليس زيارة جمعة عناد لبراغ: امكانية شراء وتحديث طائرات عسكرية

شفق نيوز/ ذكرت صحيفة "هنغاريا توداي" المجرية، أن زيارة الوفد العسكري العراقي برئاسة وزير الدفاع العراقي جمعة عناد الى العاصمة التشيكية براغ في شهر ايار/مايو الماضي، تناولت بالاضافة الى توسيع العلاقات التجارية بين البلدين بشكل أكبر، إمكانية تحديث طائرات عسكرية من طراز "إل-159" المقاتلة، واستعراض قدرات نسخ من طائرات "ال-39 ان جي" المخصصة للتدريب العسكري.

ومعلوم ان طائرات "ال-159" هي مقاتلة خفيفة عسكرية متقدمة، هي ومتعددة المهام ويمتلك سلاح الجو العراقي عددا منها وهناك مشروع من أجل العمل على إدخال تحديثات عليها. اما طائرات "ال-39 ان جي" فهي مخصصة للمهمات التدريبية والهجومية.

وكشفت الصحيفة المجرية ان الوزير عناد قام خلال وجوده في براغ، بزيارة مصنع طائرات "إيرو فودوشودي" التشيكي المملوك جزئياً من المجر في جمهورية التشيك.

وكانت وسائل الاعلام العراقية ذكرت في أيار/مايو الماضي أن الوزير عناد التقى خلال زيارته الرسمية الى براغ الزيارة الرسمية وزيرة الدفاع التشيكية يانا تشيرنوخوفا، واستعرض العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل التعاون المشترك وتبادل الخبرات بين وزارتي الدفاع العراقية والتشيكية في المجالات العسكرية والفنية. ولم تقدم تفاصيل اضافية.

واوضحت الصحيفة المجرية ان الوفد العراقي قام بتفقد نموذج أولي لطائرة "ال-39 ان جي" ، وبحث ايضا برنامج تطوير طائرات "ال-159".

وبحسب الصحيفة فان لدى العراق ما مجموعه 12 طائرة من طراز "ال-159"، ولديه ايضا 34 مقاتلة من طراز "اف-16" الامريكية، مضيفة ان الحصول على طائرات من طراز "ال-39 ان جي" ، قد يكون خيارا جيدا من اجل تدريب طياري هذه الطائرات التي بحوزته.