من كركوك.. السامرائي يبعث رسائل دعم للحكومة المحلية لتنفيذ برامجها

شفق نيوز- كركوك

أكد رئيس الكتلة النيابية لتحالف العزم، مثنى السامرائي، يوم الأحد، أن ملف استكمال الكابينة الحكومية المحلية في كركوك، سيشهد تقدماً مع انطلاق الفصل التشريعي الجديد لمجلس النواب.

وقال السامرائي، لوكالة شفق نيوز، إن "تحالف العزم يدعم أي خطوات من شأنها تعزيز التوافق السياسي وحل الملفات العالقة بما يخدم مصلحة المواطنين".

وفي ما يتعلق بملف المناصب المحلية، أوضح السامرائي أن "استكمال الكابينة الحكومية في كركوك سيكون مع بداية الفصل التشريعي المقبل، وهناك حوارات ومباحثات مستمرة بين الأطراف السياسية للوصول إلى تفاهمات تسهم في حسم هذا الملف وفق مبدأ الشراكة والتوازن بين مكونات المحافظة".

وبين أن "المرحلة المقبلة تتطلب تغليب لغة الحوار والتفاهم بعيداً عن الخلافات السياسية، من أجل دعم الاستقرار الإداري والأمني والخدمي في كركوك"، مشدداً على أهمية تمكين الحكومة المحلية من تنفيذ برامجها ومشاريعها التنموية.

وأشار السامرائي، إلى أن العراق بحاجة إلى تعزيز مفهوم الشراكة الوطنية الحقيقية بين جميع مكوناته، بما يسهم في دعم الاستقرار السياسي والاجتماعي وترسيخ مبادئ المواطنة والتعايش السلمي.

وكان محافظ كركوك ورئيس الجبهة التركمانية العراقية محمد سمعان آغا قد استقبل في وقت سابق من اليوم، رئيس الكتلة النيابية لتحالف العزم مثنى السامرائي وعدداً من أعضاء مجلس النواب والوفد المرافق له لدى وصولهم إلى مطار كركوك الدولي.

وتضمنت الزيارة لقاءات مع مسؤولين محليين وشخصيات سياسية لبحث عدد من الملفات المتعلقة بواقع المحافظة ومستقبل إدارتها.