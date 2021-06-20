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أمن كربلاء يمنع والدة إيهاب الوزني من نصب خيمة أمام المحكمة (فيديو)

Category: سیاسة

Date: 2021-06-20T10:05:47+0000
أمن كربلاء يمنع والدة إيهاب الوزني من نصب خيمة أمام المحكمة (فيديو)

شفق نيوز/ منعت القوات الأمنية في محافظة كربلاء، يوم الأحد، نصب خيمة لوالدة الناشط إيهاب الوزني الذي اغتيل مؤخراً، أمام مبنى المحكمة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز؛ ان "والدة الوزني كانت تنوي نصب خيمة أمام محكمة كربلاء في خطوة تهدف الى الضغط على الجهات المعنية من أجل الكشف عن قتلة ابنها".

وأضاف أن "والدة الوزني رفضت قراءة بيان، كان من المقرر أن تتساءل فيه عن سبب عدم الكشف عن قتلة ابنها الناشط إيهاب الوزني من قبل الحكومة حتى الآن".

وأثار مقتل الناشط العراقي إيهاب الوزني غضبا واسعا في البلاد، إذ قٌتل الناشط المناهض للحكومة بهجوم مسلح في 9 أيار 2021

بمدينة كربلاء.

وإيهاب الوزني، رئيس تنسيقية الاحتجاجات في كربلاء، من أبرز الأصوات المناهضة للفساد وسوء الإدارة والتي تنادي بالحد من نفوذ إيران والجماعات المسلحة في مدينة كربلاء جنوبي العراق.

ونجا الوزني في محاولة اغتيال سابقة في كانون الأول 2019. عندها قُتل أمامه فاهم الطائي الذي كان في الثالثة والخمسين من عمره، بهجوم نفذه مسلحون يستقلون دراجة نارية، بأسلحة مزودة بكاتم للصوت.

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