من طهران.. شفق نيوز تكشف فحوى الرسالة التي حملها عبد المهدي للحوثيين

شفق نيوز/ كشفت مصادر مطلعة، يوم الأحد، أن رئيس الوزراء الأسبق عادل عبد المهدي، حمل في زيارته لليمن رسالة إيرانية، تفيد بضرورة التهدئة والتوجه للتفاوض مع الولايات المتحدة، فيما بين أن نتائج الرسالة ستتضح بعد عودة عبدالمهدي للعراق.

وقال المصادر، لوكالة شفق نيوز، إن "العراق يسعى لان يكون ساحة للتفاوض لا الصراع وذلك من خلال وساطات تحمل رسائل تهدئة ودعم استقرار المنطقة لايقاف ما يحصل من صراعات وما سيحصل لاحقا، اذا ما استمر التوتر، لاسيما وأن إيران تسعى لاعادة تغيير نمطية قواعد الاشتباك لدول محور المقاومة ومنها ايجاد صيغة تفاهم بين أمريكا والحوثيين لانهاء حالة التوتر في البحر الأحمر عبر وقف التصعيد العسكري، شرط أن توقف أمريكا ضرباتها".

وأضافت أن "من بين الرسائل التي حملها قائد فيلق القدس الإيراني إسماعيل قاآني، خلال زيارته لبغداد الاسبوع الماضي هو ايصال رسالة للحوثيين بضرورة التهدئة وايجاد نافذة للتفاوض مع الجانب الأمريكي لمسألة التصعيد في البحر الاحمر وباب المندب، وما جاء اختيار العراق وسيطا، إلا لكونه يعكس الدور المحوري الذي تلعبه بغداد في ضبط أمن المنطقة واستقرارها وتفادي اي تداعيات مستقبلية".

وأشارت إلى أنه "جرى اختيار رئيس الوزراء الأسبق عادل عبد المهدي لتسليم الرسالة للحوثيين، على اعتبار ان طهران تريد أن يكون هناك حوارا (اليمن - امريكا) للتهدئة عبر وسيط يحظى بثقتها، ومن المؤمل ان تستحيب اليمن لذلك وقد تتضح نتائج زيارة عبد المهدي نهاية الاسبوع الجاري، إذا ما توقفت العمليات العسكرية في اليمن".

وبشأن ما كشف عن تواجد مقاتلين حوثيين في العراق، أوضحت المصادر، أن "الحكومة العراقية تعمل على أن لا تكون البلاد ساحة للصراعات المسلحة، وبالتالي لاتسمح لأي جماعات مسلحة تحت اي مسمى او غطاء من ان تتخذ العراق ملاذا لها، كما أن أمر حركة أنصار الله (الحوثيين) وانهاء تواجدهم في أحد المقرات بمحافظة ديالى لايحتاج لايفاد مفاوض عن الحكومة إلى اليمن".

وكان رئيس مجلس الوزراء العراقي الأسبق عادل عبد المهدي، وصل اليمن قبل أيام، وخرج يوم أمس، بكلمة في المؤتمر العلمي الدولي الثالث "فلسطين قضية الأمة المركزية"، المنعقد في اليمن، وأكد: مجيء أساطيل أمريكا للبحر واستمرار العدوان على اليمن زاد اليمن تطورا وقوة، وأن اليمنيين طوروا من أساليب عملياتهم وحصارهم للعدو الإسرائيلي بصورة غير مسبوقة في تاريخ الصراع.

ولفت إلى أن "اليمن رغم الحصار ورغم العمليات الحربية ضده، إلا أنه صامد يصعد كلما صعد العدو، ويطور أساليبه في مواجهة العدو، أما العدو فيستهلك مخزوناته التي راكمها خلال السنوات الماضية".

وكانت وسائل إعلام عربية، كشفت يوم أمس، أن إيفاد عبد المهدي، إلى اليمن جاء لبحث تواجد تمثيل جماعة الحوثي في العراق.

وأوضحت أن جماعة الحوثي "لا تزال تحتفظ بمقرها الرئيسي في بغداد رغم إغلاقها أحد مقارها الفرعية".

وتأتي هذه الزيارة بالتزامن مع تصعيد عسكري أميركي يستهدف جماعة الحوثي اليمنية المدعومة من إيران، حيث توعد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الحوثيين بـ"القضاء عليهم تماما".

وكتب ترامب على منصته "تروث سوشال"، أن "أضرارا كبيرة لحقت بالهمجيين الحوثيين. راقبوا كيف سيتدهور الوضع تدريجيا. هذه ليست معركة عادلة ولن تكون أبدا على هذا النحو. سيتم القضاء عليهم تماما".