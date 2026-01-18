من طهران.. حسين: تشكيل حكومة قوية في بغداد ضرورة استراتيجية

شفق نيوز- بغداد

شدد وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، يوم الأحد، على ضرورة الإسراع في تشكيل حكومة قوية في بغداد، باعتبارها ضرورة استراتيجية للتعامل مع التحديات الاقتصادية والمالية داخل العراق وعلى مستوى المنطقة.

قال حسين، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الإيراني، في طهران، إن تبادل وجهات النظر بين العراق وإيران في المرحلة الراهنة يحظى بأهمية كبيرة، مؤكدًا أن بغداد تؤمن بمبدأ (عدم قابلية أمن المنطقة للتجزئة)، وترى أن استقرار أي دولة يشكّل ضمانة لأمن بقية دول الجوار.

وأضاف في هذا الإطار "تم التأكيد على ضرورة عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، والاتفاق على مواصلة المشاورات لمواجهة التحديات الإقليمية".

وتابع حسين: "العراق يؤمن بأن أمنه مرتبط بشكل وثيق بأمن المنطقة، ومن هذا المنطلق يعتبر أن استقرار وأمن إيران يشكّلان جزءًا لا يتجزأ من أمنه الوطني وأمن المنطقة ككل".

وخلص الوزير العراقي إلى القول إن "الوزارة أجرت، في هذا السياق وقبيل هذه الزيارة، مشاورات واسعة مع وزراء خارجية عدد من الدول بشأن التطورات الجارية، بهدف تهيئة الأرضية اللازمة لتحقيق سلام واستقرار دائمين".