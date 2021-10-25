من أصل 108 طعون.. المفوضية ترد 86 طعناً بنتائج الانتخابات

شفق نيوز/ أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، مساء اليوم الاثنين، عن رد 86 طعناً من أصل 108 طعون بنتائج الاقتراع.

وقالت المفوضية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان "القسم المعني بدراسة الطعون دقق 108 طعون على مجلس المفوضين اليوم، وبعد استكمال الإجراءات التحقيقية اللازمة في ضوء الأدلة والتوصية المرفوعة، أوصى المجلس برد 86 طعنًا لأسباب مختلفة".

وبينت أن من أهم أسباب رد الطعون "خلو الطعن من الدليل أو مخالفته لأحكام المادة ٣٨ /أولاً من قانون انتخابات مجلس النواب العراقي النافذ، حيث أن الطاعن لم يحدد المحطة أو المركز الذي يطعن بنتائجه فضلاً عن مطالبته بفتح جميع محطات الدائرة الانتخابية أو لثبوت تطابق النتائج المعلنة، وسترسل هذه الطعون مع التوصية إلى الهيئة القضائية للانتخابات للبت فيها وفقا للقانون".

وفي وقت سابق اليوم، أكدت مفوضية الانتخابات أن مجلس المفوضين "قرر الموافقة على إعادة العد والفرز اليدوي لعدد من المحطات الواردة بناءً على ٢٢ طعنا توزعت على محافظات واسط، والسليمانية، والنجف، وأربيل، ونينوى، وكركوك، وذي قار، والأنبار، والديوانية، وصلاح الدين، والبصرة، وبغداد، وبابل، كونها جاءت مدعمًة بالأدلة، وسيقوم المجلس بتقديم التوصية المناسبة بشأنها بعد استكمال إجراءات العد والفرز".

وأشارت إلى أنه "لا صحة لما تتناوله بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن نتيجة هذه الطعون، إذ أن هذه النتيجة ستعلن من قبل المفوضية بعد انتهاء إجراءات عملية العد والفرز اليدوي التي ستكون في بغداد كما أوضحنا".

وبينت أنها "ستبدأ بإجراءات العد والفرز اليدوي للمحطات المطعون فيها التابعة إلى مكتب محافظة انتخابات نينوى اعتبارًا من يوم الاربعاء المقبل، وتليها بقية محطات مكاتب المحافظات المطعون بها والتي سيتم الاعلان عنها وفق جدول زمني لاحقا".